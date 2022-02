Chiavari: "La lettera della Prefettura era indirizzata a noi" - LevanteNews

Dai consiglieri comunali di opposizione in Chiavari Silvia Garibaldi, Daniela Colombo, Giovanni Giardini

Comunicato stampa dei consiglieri di minoranza: Silvia Garibaldi, Daniela Colombo, Giovanni Giardini ad oggetto: Comunicazione della Prefettura relativamente all’esposto su Palazzo Ferden della minoranza

Contestualmente ad esposti sulla vicenda di Palazzo Ferden fatti ad altri enti di competenza, abbiamo fatto, per la parte amministrativa, un esposto al Prefetto.

Il Prefetto ha risposto a noi e per conoscenza al Sindaco facente funzione. Sindaco FF da cui aspettiamo sempre risposte. Il Presidente del consiglio Avvocato Segalerba, svolgendo come al solito ruoli a nostro parere non suoi, ha pubblicato , e anche parzialmente, ed interpretando, una missiva non a lui indirizzata.

Chiediamo dunque che la stessa sia pubblicata integralmente e sottolineiamo la seguente frase in essa contenuta:” “La Segnalazione Certificata di Inizio Attività di quel progetto edilizio, che presupponeva un cambio di destinazione d’ uso dell’immobile, è stata dichiarata inefficace e le attestazioni non veritiere, rilasciate dal professionista che aveva appunto presentato la Scia sono state segnalate all’ordine professionale competente ed alla magistratura inquirente.”

Il professionista in questione come detto anche da Segalerba nel suo comunicato è l’architetto Bisso Assessore della Giunta e Presidente di Avanti Chiavari.