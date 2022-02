Chiavari: "Torre Fara, arrivano le prenotazioni per l'estate" - LevanteNews

La pregiata zona di Preli, all’estremo ponente di Chiavari, è stata negli ultimi anni oggetto di importanti interventi di riqualifica urbanistica portati avanti da parte dell’attuale amministrazione comunale: il prolungamento della passeggiata a mare, che ora collega piazza Gagliardo all’area immediatamente sottostante la collina delle Grazie, l’edificazione di nuove nuclei abitativi, la valorizzazione della ex colonia Fara – bene culturale tutelato dalla Soprintendenza alle Belle Arti – dove a maggio 2021 è stato inaugurato l’esclusivo locale Lounge&Bistrot Torre Fara ed entro la prossima estate aprirà il Grand Hotel, un albergo a quattro stelle. Di un bilancio della prima stagione e delle prospettive future abbiamo parlato con il direttore della struttura, Rino Vago.

Com’è andata la stagione da quando avete aperto lo scorso maggio? “La stagione estiva è stata buona, ci siamo fatti conoscere e sono venute molte persone da cui abbiamo avuto ottimi riscontri, tanto che siamo arrivati primi su Tripadvisor tra i locali notturni. Questo autunno-inverno siamo stati aperti nel periodo natalizio, ora ripartiremo con l’apertura dell’albergo, che diventerà uno delle strutture ricettive più importanti di tutta la riviera di Levante, situato in una delle più belle location del Tigullio. L’albergo avrà 33 camere, comprese due suite (di cui una con vasca idromassaggio esterna), vista mare e vista parco e sarà dotato anche di Spa. L’anno scorso abbiamo aperto la piscina, di cui possono già usufruire gli esterni, e un parcheggio sotterraneo a pagamento. Apriremo una sala congressi che sarà affittata sia per eventi in loco che esterni”.

Quali iniziative avete in programma per l’estate 2022? “Abbiamo già prenotazioni per cerimonie di matrimonio, battesimi e per vacanze, soprattutto da parte di clientela straniera. Organizzeremo eventi specifici di promozione del Lounge&Bistrot e degli altri outlet, tra cui il ristorante e la Terrazza Portofino”.

Avete l’accesso diretto alla spiaggia, come sfrutterete questa opportunità? “La spiaggia non è nostra, attualmente è libera. Sicuramente ci attiveremo per stipulare convenzioni con gli stabilimenti in prossimità della nostra struttura; per altri tipi di utilizzo è prematuro parlarne perché per quanto riguarda le concessioni balneari occorre attendere per vedere come sarà applicata la direttiva Bolkenstein”.

Quanto personale sarà impiegato presso l’Hotel? “Impiegheremo dalle 30 alle 40 persone. Stiamo valutando i curriculum pervenuti, assumeremo persone provenienti da Chiavari e dai comuni limitrofi “.

Qualche proposta da rivolgere al Comune di Chiavari e al mondo economico cittadino dal punto di vista dell’attrattività turistica? “Abbiamo un ottimo rapporto con l’amministrazione comunale, facciamo parte del gruppo albergatori di Chiavari e collaboreremo con entrambe per le iniziative future. Se riuscissimo a portare da noi la maggior parte dei clienti, ciò farà sì che la città venga conosciuta e valorizzata sempre di più e possa competere anche con l’estero”.