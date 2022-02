Sestri: nel fine settimana la manifestazione "Sbarazzo" - LevanteNews

Da Ascom Sestri Levante

Si comunica che per le giornate di sabato 12 e domenica 13 febbraio ASCOM delegazione di Sestri Levante, con il Patrocinio del Comune di Sestri Levante, ripropone l’attesa manifestazione denominata ”SBARAZZO”

Nelle due giornate di “Sbarazzo”, le numerosissime attività del centro storico che hanno aderito, contribuendo così alla riuscita della manifestazione, e che saranno riconoscibili grazia alla vetrofania ufficiale dello “Sbarazzo”, presenteranno proposte scontate a prezzi davvero vantaggiosi per permettere a tutti di scatenarsi in una vera e propria caccia all’affare! Un’ occasione da cogliere al volo per scoprire le ultime occasioni e approfittare delle migliori offerte.

Ringraziamo il Comune di Sestri Levante che, accogliendo la richiesta di ASCOM, ha concesso, gratuitamente, l’occupazione suolo pubblico per l’occasione.

Seguiteci sulla pagina Facebook dedicata https://www.facebook.com/sbarazzosestrilevante/ e su Instagram https://instagram.com/sbarazzosestrilevante?igshid=nwhvzrqn2vxv