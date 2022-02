Sestri: massacro delle Foibe, depositata una corona di fiori - LevanteNews

Da Ernani Andreatta

Alle ore 18.00 del 9 Febbraio c.a. si sono incontrati nella Piazza della Stazione di Sestri Levante intitolata ai “Martiri delle Foibe” alcuni cittadini per deporre una corona di fiori sotto la targa che ricorda il sacrificio di tante persone che si sentivano Italiani ma che furono scacciati e spesso uccisi nelle foibe dai comunisti del Maresciallo Tito. I massacri nelle foibe, in nome di una famigerata “pulizia etnica”, cominciarono nel 1943 e terminarono nel 1945 e comprendevano cittadini che si sentivano italianissimi della Venezia Giulia, Quarnaro che comprendeva Fiume e provincia e Dalmazia.

Il 10 Febbraio è ricordato come il “Giorno del ricordo” perché proprio in quel giorno, nel 1947 fu firmato il trattato di pace che purtroppo assegnava alla Jugoslavia l’Istria e la fa essere ricordate e proseguiranno fino al 16 febbraio con concerti, incontri, anche online e proiezione di film documentari e naturalmente articoli sui giornali.

Che cosa erano le “foibe” ? Meglio ricordarlo : con il termine foibe si indicano gli “inghiottitoi carsici” tipici della regione Venezia Giulia, una specie di caverne verticali estremamente profonde, in pratica fenditure carsiche usate come discariche. Negli ultimi anni, l’espressione “foibe”, la più famosa quella di “Basovizza”, serve per riferirsi a uno specifico episodio della storia del secolo scorso: l’eccidio di migliaia di uomini, donne e bambini che furono gettati all’interno di queste fosse dai partigiani comunisti di Tito.

Soltanto nel 2005 gli italiani furono chiamati per la prima volta a celebrare il “Giorno del Ricordo”, in memoria dei quasi ventimila italiani torturati, assassinati e gettati nelle foibe dalle milizie della Jugoslavia di Tito alla fine della Seconda guerra mondiale.

Purtroppo, la memoria delle vittime delle foibe e degli italiani costretti all’esodo dalle ex province italiane della Venezia Giulia, dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia è un tema che ancora divide. Eppure quelle persone meritano, esigono di essere almeno ricordate. Visto che persero anche tutte le loro proprietà compresi mobili e suppellettili. Furono cacciati e lasciarono tutti i loro averi senza aver mai nulla in cambio. A volte solo l’ignominia dato che quando arrivavano i treni alla stazione di Bologna furono insultati come fascisti e venne loro negata anche l’acqua da bere ai bambini. Una pagina da dimenticare ? No !

Da ricordare !

Per questo motivo, con una semplice cerimonia della deposizione di una corona di fiori, proviamo a ricostruire quegli eventi drammatici, e a capire come mai questa tragedia è stata confinata nel regno dell’oblio per quasi sessant’anni. Questo piccolo ma significativo esempio delle ore 18.00 a Sestri Levante dovrebbe iniziare a essere ricordato anche nelle altre cittadine del Tigullio. Una semplice targa come quella di Sestri Levante potrebbe diventare un “cippo ricordo” di questa tragedia Italiana che segui dopo la fine della guerra. A Chiavari la targa “Lungomare Esuli Italiani d’Istria Fiume e Dalmazia” potrebbe diventare un cippo commemorativo anche per ricordare le migliaia di persone che alloggiarono nella Colonia Fara dal 1948 al 1955.

Tutti i presenti della commemorazione a Sestri Levante dei quali ricordiamo i nomi, hanno avuto un parente o esule o massacrato nelle foibe ed è giusto, finalmente, dopo tanti anni, commemorare anche queste vittime conseguenti di una guerra insensata. Erano presenti Giulia Coscarelli Stagni, moglie di un esule di Ustrine, isola di Cherso, Maura Moracchioli, Marco Conti , consigliere Città Metropolitana di Genova e consigliere Comunale di Sestri Levante, Giancarlo Stagnaro, consigliere comunale di Sestri Levante, Renata Romano, Nicodemo Carluccio, Arnaldo Ferrari Nasi, Roberta Predolin, Antonio Petruccelli, Tersilio Visca, Giannina Prunolo e Anna Paola Franchi.