Sestri: è nato il Gruppo Fipe. La sede in Confcommercio - LevanteNews

Da Fipe Liguria

Si è costituito il Gruppo FIPE Sestri Levante, con sede presso la CONFCOMMERCIO di Sestri Levante. Dice Lara Gianelli: “Quello dei pubblici esercizi è un settore importante e strategico a Sestri Levante e Confcommercio vanta la maggiore rappresentatività nel settore. I pubblici esercizi svolgono un ruolo fondamentale nell’economia e nella vita sociale del nostro Comune creando valore, occupazione e soprattutto fornendo ogni giorno servizi ai consumatori che lavorano, che viaggiano per turismo o che, più semplicemente, cercano socialità e relax. Per questo si è deciso di costituire il Gruppo FIPE Sestri Levante, all’interno della FEPAG FIPE-CONFCOMMERCIO della provincia di Genova, presieduto da Matteo Repetto”.

Prosegue Alessandro Cavo, Presidente FIPE-CONFCOMMERCIO Liguria e Genova: “L’attuale momento storico segnato dalla pandemia è tutt’ora difficile per quasi tutti, ma particolarmente terribile per il nostro settore: ristoranti, bar, pub, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, locali serali e notturni, discoteche, catering e banqueting, stabilimenti balneari. La crisi economica generata dalla pandemia ha infatti inflitto crolli di fatturato particolarmente pesanti, con un conseguente ridimensionamento dei livelli occupazionali. Bisogna avere la forza di guardare avanti con la consapevolezza che il futuro imporrà un forte ripensamento dei modelli di business del settore, che andranno adattati ai cambiamenti di regole, ai nuovi stili di vita, agli innovativi modelli organizzativi del lavoro, comprendendo e intercettando il mondo fuori di noi: dalla rielaborazione del fast food in fast gourmet alla crescita del food-delivery o dell’asporto, dallo sviluppo del digitale per l’organizzazione del lavoro all’importanza di sfruttare le pertinenze esterne ai locali, fino ai nuovi comportamenti dei consumatori. Sono veramente lieto che si sia costituito il Gruppo FIPE a Sestri Levante e garantisco, fin da ora, la massima collaborazione all’interno della nostra famiglia FIPE-CONFCOMMERCIO”.

Conclude Matteo Repetto, Presidente Gruppo FIPE Sestri Levante: “Rappresentiamo il settore che ha contribuito più di tutti alla tenuta e alla crescita dell’occupazione negli ultimi anni e la nascita di questo nuovo Gruppo è un importante primo passo, che potrà consentire a noi esercenti sestresi di dibattere ed affrontare al meglio le problematiche del nostro settore e del nostro territorio. Abbiamo attraversato, e stiamo tutt’ora attraversando, grandi difficoltà a causa della pandemia da Covid-19, ma ci mettiamo tutto il nostro entusiasmo ed impegno nell’affrontare questo nuovo compito. Sappiamo che non sarà facile, ma vogliamo lavorare insieme per individuare soluzioni per la migliore accoglienza nei confronti di turisti e visitatori e rappresentare le esigenze della nostra categoria”.

Il Gruppo FIPE Sestri Levante è composto da: Matteo Repetto, Federico Casaretto, Alberto De Bastiani, Vincenzo De Liso, Marco Maggi.