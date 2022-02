Riva Trigoso-Moneglia: visita guidata, punta Baffe e le falesie - LevanteNews

Da Valerio Lastrico – Guida Ambientale Escursionistica Liguria

La costa della Riviera di Levante, dopo l’ampia zona occupata dalle città di Chiavari e Lavagna, è caratterizzata da un susseguirsi di promontori e falesie ripidissime, selvaggi e poco urbanizzati, che conducono fino alle Cinque Terre. Uno degli obiettivi dei prossimi mesi è percorrerli tutti, e dopo la prima tappa di gennaio, ecco la seconda tappa di sabato 12 febbraio. Da Riva Trigoso a Moneglia, sul tratto forse più selvaggio e panoramico in assoluto. Anche in questo caso percorreremo due promontori, Punta Baffe (con la sua torre “saracena”) e Punta Moneglia, oltre che le selvagge Valle Lago, Valle Grande e Valletta. E anche stavolta non ci accontenteremo di questo, ma scenderemo fino al mare, senza eccessiva fatica, tra falesie veramente spettacolari e natura incontaminata.

Appuntamento: ore 9,45 di fronte alla stazione di Riva Trigoso

Rientro: a Moneglia alle ore 17 circa.

L’escursione termina a Moneglia, non si rientra su Riva Trigoso.

Necessario pranzo al sacco.

Difficoltà: escursionistica media (E).

Il percorso è piuttosto facile fin sopra Punta Moneglia. La discesa a mare e l’ultimo tratto verso Moneglia richiedono qualche attenzione in più, svolgendosi su terreno ripido e dissestato, con sentiero stretto.

Dislivello in salita: 520 metri circa

Lunghezza: 12 km circa

Costo: 10 euro a persona

Prenotazione obbligatoria al 348090206 (Whatsapp)

Link all’evento: https://fb.me/e/4C811qxrf