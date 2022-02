Recco: Comune Europeo dello Sport 2022, il programma - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Prosegue con l’attività dei settori Sport e Impianti Sportivi, il report sulle misure attuate dalla giunta Gandolfo nei primi due anni e mezzo di lavoro

“A Recco lo sport è parte integrante della sua identità – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – la città vanta vere eccellenze e una grande qualità e cultura dell’attività sportiva. L’Amministrazione Comunale sta facendo crescere e qualificare ulteriormente non solo le strutture e il ricco tessuto associativo del settore, ma anche il turismo sportivo. Recco guarda e guarderà sempre ai valori dello sport, in uno scenario ideale adatto a tanti giovani, che già ora hanno a disposizione i numerosi impianti per cimentarsi nelle varie discipline. Ringrazio il Consigliere Delegato allo sport Luigi Massone e il Consigliere Delegato agli impianti sportivi Sara Rastelli e i due responsabili che si sono succeduti a capo del settore, dott. Ratto e signora Mazzini e tutto il personale dipendente per l’impegno sui numerosi progetti che promuovono lo sport per tutti”.

Recco è stato proclamato “Comune Europeo dello Sport 2022”, titolo assegnato annualmente da Aces (Association of City European of Sport), associazione no profit con sede a Bruxelles, che dal 2001 consegna i riconoscimenti alle città che dimostrano un costante impegno nella promozione della pratica sportiva

(ottobre 2021);

Bandi

– avviso pubblico per la concessione di contributi per la promozione della pratica sportiva da svolgersi presso l’Istituto comprensivo cittadino: stanziati 5.000 euro a

sostegno di progetti sportivi per l’anno 2022;

– contributi per sostenere le società sportive in termini di spese generali, pagamento degli affitti e sviluppo delle attività giovanili. Stanziati 28.000 euro di fondi

comunali (dicembre 2020);

– bando per dare sostegno alle società sportive con settore giovanile costrette a sospendere le attività per l’emergenza Covid, stanziati 20.000 euro (dicembre 2020);

Progetti

– adesione al bando “Sport nei parchi”, promosso da “Sport e Salute” con la collaborazione di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), individuando

lo spazio dell’attuale parco giochi di Piazzale Europa che si candida a diventareun’area sportiva a cielo aperto (febbraio 2021);

– approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per mettere a norma e rendere più moderno il campo di rugby “Carlo Androne” (novembre 2021);

– studio di fattibilità per realizzare un impianto di arrampicata outdoor, in collaborazione con la Pro Recco arrampicata e le Guide Alpine di Finale Ligure.

– approvato il progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo di via Vecchia Vastato, con partecipazione al bando “Sport e Periferie 2020” per l’assegnazione

di contributi statali con un progetto esecutivo di circa 422.000 euro (novembre 2020);

Eventi sportivi nazionali e internazionali

– Campionato Assoluto di Longboard maschile e femminile, valido per il titolo italiano 2021, organizzato dall’associazione Blackwave;

– Triathlon Olimpico internazionale di Recco (2019 e 2021);

– campionati italiani di Aquathlon classico, assoluto ed age group, dagli YouthB agli M8. Sulla distanza di 2,5 km a piedi, 1 km a nuoto e 2,5 km a piedi. Presenti 250 atleti (2020);

– presentato il libro “Recco DNA Sportivo”, 120 anni di storia di Recco raccontata attraverso i successi nazionali ed internazionali dei suoi campioni e delle sue società sportive, scritto dal giornalista Marco Tripodi e curato dal grafico Andrea Revello (2021).

– tornei di Beach Water Polo “Golfo Paradiso”, con otto squadre master ad affrontarsi nel tratto di mare antistante la piscina di Punta Sant’Anna(2019, 2020 e 2021);

– pianificazione di gare federali in varie discipline: dall’inizio del mandato sono stati programmati numerosi eventi, tra questi spiccano i campionati italiani di Triathlon e Kettlebell;

Iniziative

– costante supporto alle società sportive di Recco durante il lockdown e per tutto il

successivo periodo di pandemia per sostenere ed aiutare la ripresa delle

attività sportive:

incontro con i rappresentanti e dirigenti delle società sportive per approfondire le tematiche relative alla ripresa delle attività all’interno degli impianti sportivi comunali, in relazione alle disposizioni governative (maggio 2020);

ripresa degli allenamenti all’interno delle palestre scolastiche, in orario extra scolastico, garantendo le necessarie sanificazioni (ottobre 2020);

– “Parola allo sport”, programma di conversazioni dedicate alla pratica sportiva come strumento di prevenzione e benessere, conferenze online in tempo di pandemia (marzo 2020);

– mantenimento della gratuità degli impianti affidati in utilizzo alle società sportive di Recco.

Coordinamento delle realtà territoriali

– coinvolgimento degli assessori e dei consiglieri delegati allo sport del Golfo Paradiso per iniziative comuni;

– pianificazione degli eventi con le società sportive e creazione di una rete di comunicazione;

– coinvolgimento del Consiglio Comunale dei Ragazzi nel “Progetto sport per Recco”;

– coordinamento con la Polisportiva per un maggior sostegno alle società sportive;

-aggiornamento dei criteri di erogazione dei contributi.

Sviluppo del “Progetto sport”

– lavoro propedeutico all’organizzazione della Final Eight di Champions League a Punta Sant’Anna;

– collaborazione con l’assessorato alla Pubblica Istruzione per il progetto “Attività sportive e musicali”, servizi di doposcuola nella primaria;

– istituzione del premio “Lo sportivo dell’anno”, conferito nel corso della prima edizione (2019) al pallanuotista Stefano Tempesti;

Impiantistica sportiva

– ristrutturazione in collaborazione con la società della palestra della Pro Recco Judo;

– riapertura della Piscina Antonio Ferro di Punta S. Anna dopo l’ultimazione della prima fase dei lavori di ristrutturazione da parte della Pro Recco Pallanuoto sulla base della convenzione tra Comune e Società;

– acquisto del Campo di Calcio e del terreno adiacente utilizzato a parcheggio con accensione di un mutuo presso il credito sportivo di 1.032.000 euro;

– collocamento di telecamere di videosorveglianza in corrispondenza degli impianti sportivi;

– studio di fattibilità per ristrutturare l’impianto di basket all’aperto;

– convenzione con un soggetto privato per realizzare due campi da paddle