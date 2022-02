RASSEGNA STAMPA. Ieri 196 nuovi contagi; riaprono le discoteche - LevanteNews

Oggi, giovedì 10 febbraio, auguri a Scolastica. Oggi è il Giorno del Ricordo per commemorare le vittime delle Foibe. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Proverbi: “Chi è vecchio e non ci crede, al saltar della fossa se ne avvede”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: Ieri in Asl-4 ancora 196 nuovi contagi; i pazienti ricoverati sono 39 di cui 1 in terapia intensiva”; “Riaprono le discoteche, la Riviera torna in pista”; “Stop alle mascherine, ma non abbassiamo la guardia”. Scuola: maturità con due scritti, un esame diverso da quello che si pensava.

Sestri Levante: oltre 60 nuove attività in un anno. Lavagna: Polemiche sulla ciclovia. Lavagna: No alla diga Perfigli, la protesta si sposta a Genova. Chiavari: domani Giornata del Malato, visite libere ai degenti nei reparti. Chiavari: Hi-Lex in assemblea; blocco degli straordinari. Chiavari: delitto Nada Cella, serve più tempo per l Dna. Chiavari: bandiera gialla Fiab, si punta al bis. Chiavari: San Valentino al museo del risorgimento. Chiavari: Meduse Vintage con vestiti d’epoca e non solo.

Rapallo: panchine scomparse in via Pellerano Murtola. Rapallo: nasce “prebugin”, il liquore delle vere erbe liguri. Santa Margherita Ligure: il sindaco ha premiato i dipendenti impegnati all’Università. Portofino: il nuovo parco divide la Riviera.

Recco: la focaccia si gusta su canale You Tube.

Lumarzo: due rotatorie e senso unico durante i lavori al tunnel del Ferriere.