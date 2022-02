Rapallo: Banda cittadina, eletto il nuovo direttivo - LevanteNews

Da Eleonora Bruzzone, Segretaria Corpo musicale Città di Rapallo

Il 31 Gennaio si è riunito il primo Consiglio Direttivo in seguito alle elezioni svoltesi nei giorni precedenti. Ilaria Luppi è la nostra nuova presidente e sarà coadiuvata dal vice Mauro Buresta.

Queste le sue parole dopo la sua nomina: “Sono davvero orgogliosa di rappresentare un’associazione così importante come la banda. Sono 25 anni che è la mia seconda famiglia tra sfilate, concerti, prove, strumenti caricati in macchina e giornate passate insieme; ed è grazie anche alla banda se sono la persona di oggi. Qui ho trovato amicizie, famiglia e voglia di mettermi in gioco. Sono felice di proseguire il viaggio di questa nostra associazione con il maestro con il quale condivido idee e visioni, il presidente uscente e tutto il consiglio. Sarà una banda in continuità con la grande eredità ricevuta. Ci auguriamo di continuare ad emozionarvi e divertirvi con la nostra passione e il nostro impegno”.

Succede a Francesco Angiolani che rimane all’interno del nuovo direttivo come consigliere semplice.

Le altre cariche distribuite sono: segretaria Eleonora Bruzzone, tesoriere Lorenzo Lanti, coordinatore della scuola di musica Flavia Pozzi, responsabile musicisti Daniela Scanu, responsabile del tesseramento Antonio Gori e responsabile della sede Andrea Tassara.

Sono stati inoltre confermati i seguenti nominativi per le deleghe fuori Consiglio Direttivo: responsabile delle divise Anne Dumont, responsabile dell’archivio musicale Thomas Trugli e Andrea Romano, responsabile archivio storico Andrea Gatto.

È stato rinnovato anche il collegio dei revisori dei conti eleggendo Dario Dodi, Claudia Mozzi e Carlotta Truffelli

“La musica si fa con i musicisti, certo – commenta il nostro direttore artistico M° Daniele Casazza – la Banda si fa anche con un direttivo preparato, capace di cogliere, ascoltare, gestire un bene prezioso. Questo è quello che mi ha accompagnato nei miei 5 anni di permanenza alla guida musicale di questo grande e consolidato sodalizio. Tanto amore per la Banda, tanta preparazione soprattutto in questo ultimo periodo. Auguro al nuovo Consiglio e in primis alla mia Presidente Ilaria, di proseguire insieme, in questo cammino intrapreso, fatto di tanta buona musica, condivisione e soprattutto senso di appartenenza”.

Vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social per essere aggiornati sui nostri prossimi appuntamenti. Buona musica!