Rapallo: al via le opere di collettamento del lungomare - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Sono iniziati questa mattina i lavori di collettamento del Lungomare di Rapallo che prevedono la circolazione stradale a senso unico alternato con impianto semaforico fino al 31 marzo.

Si tratta di un’opera propedeutica al dragaggio del Golfo, di fondamentale importanza per due motivazioni principali.

In primo luogo è prevista la realizzazione di vasche di laminazione che permettono di evitare allagamenti anche in caso di forti precipitazioni. Secondariamente le opere di collettamento devieranno i deflussi provenienti dalla rete di dreno urbano che sboccano a mare in aree ora destinate alla riqualificazione ambientale e paesaggistica del Golfo di Rapallo.

“Il dragaggio del Golfo è un’opera attesa da oltre vent’anni che finalmente verrà portata a compimento e che migliorerà sostanzialmente la qualità ambientale – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio – un percorso avviato grazie alla messa in funzione del depuratore che ha già reso possibili analisi delle acque risultati eccellenti”.

“Ringrazio l’assessore Lasinio e gli uffici comunali per il continuo lavoro in queste opere particolarmente complesse e impegnative che sono diventate occasione per la realizzazione di una nuova spiaggia (libera attrezzata), molto attesa da tutta la cittadinanza, che andrà ad arricchire l’offerta balneare della Città.” conclude il sindaco Carlo Bagnasco.

Tav. 9 Planimetria di variante opere di collettamento_signed