Prefettura di Genova: insediamento del nuovo Capo di Gabinetto - LevanteNews

Veronica frassinetti

Prefettura di Genova: insediamento del nuovo Capo di Gabinetto

Genovese, laureata in giurisprudenza con lode presso l’Università degli Studi Genova, ha svolto, per diversi anni, nella sua città, la professione forense, nell’ambito del diritto marittimo, per poi entrare, nell’anno 2006, nei ranghi del Ministero dell’Interno.