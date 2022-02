Pieve: creazione posti auto privati, corsie lato mare traslate - LevanteNews

Dal Corpo Polizia Locale Unione dei Comuni del Golfo Paradiso

Lunedi 14 febbraio 2022 avranno inizio i lavori per la realizzazione di alcuni posti auto privati in fregio alla S.S. 1 “Aurelia” al km. 511+400 (rettilineo subito dopo l’incrocio per Pieve Alta direzione ponente).

Per evitare l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo, nel tratto interessato le due corsie verranno traslate lato mare utilizzando la parte di carreggiata normalmente utilizzata come parcheggio. Le corsie di marcia avranno la larghezza minima prevista dal Codice della Strada. Si invita pertanto a ridurre la velocità a 30 Km./h e a prestare la massima attenzione nell’incrociare i veicoli in transito nella corsia opposta. Sono possibili limitati disagi in loco durante i lavori di installazione del cantiere e della apposizione della segnaletica stradale orizzontale.