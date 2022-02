Parco Portofino: no del Pd al limite di tre soli Comuni - LevanteNews

Dal Partito Democratico

Il Partito Democratico già ad agosto aveva giudicato insufficiente l’ipotesi di determinare i confini del Parco Nazionale di Portofino allargando i confini utilizzando il mare, cioè fondendo Parco Regionale attuale di Portofino e Area Marina Protetta di Portofino, che peraltro è già nazionale. Tale idea, pur valida perché puntava ad unire terra e mare in un unico sistema, ha il forte limite di non modificare l’estensione territoriale, non cogliendo così l’occasione di mettere in rete le bellezze e le eccellenze del nostro territorio.

La decisione di Toti, comunicata, peraltro, al tavolo dei Sindaci senza lasciare alcun spazio ad un confronto ed una discussione vera, di avanzare una proposta limitata al territorio di soli tre Comuni è lesiva prima di tutto della volontà già espressa da almeno altri quattro Comuni – Chiavari, Zoagli, Coreglia Ligure e Rapallo – di entrare a far parte del Parco Nazionale; alcuni di questi Comuni nei mesi scorsi, anche grazie al lavoro eccelente svolto da ANCI, hanno provveduto anche a indicare espressamente le aree da inserire nella perimetrazione.

Quello che è accaduto martedì evidenzia che ormai l’unico obiettivo del presidente Toti è quello di compiacere gli alleati leghisti che minacciano di far cadere la sua amministrazione in Regione.

Non si può accettare che la volontà dei territori, di chi vuole investire sullo sviluppo sostenibile del territorio e della Liguria, venga gettata via per ragioni di equilibri di maggioranza cancellando una formidabile occasione di sviluppo del territorio.

Crediamo che si debba lavorare per fermare questo scambio vergognoso e che si debba dare al Parco Nazionale di Portofino un “respiro” territoriale più ampio.

Il Partito Democratico continuerà ad impegnarsi per il raggiungimento di questo obiettivo, potendo contare sul lavoro prezioso che è stato svolto e che stanno svolgendo il Sindaco di Camogli, Francesco Olivari ed il Capogruppo del PD in Consiglio Regionale, Luca Garibaldi.

Alessio Chiappe (Segretario Federazione PD Tigullio)

Elio Cuneo (Consigliere Città Metropolitana Genova)

Vito Vattuone (Senatore PD)