Parco di Portofino: escursione guidata nel Sentiero degli Animali - LevanteNews

Da Cooperativa Dafne

Domenica 13 febbraio escursione Guidata, consigliata per famiglie. Da Piazza Vittorio Veneto a Santa Margherita, partiremo alla scoperta del sentiero degli animali, recuperato pochi anni fa dal Comune di Santa Margherita e dal Parco di Portofino. Dopo aver percorso la passeggiata mare di Santa Margherita e passato vicino al castello sul mare, all’oratorio di Sant’Erasmo, procederemo per il sentiero in direzione di Nozarego e da lì alla bucolica a cappelletta delle Gave, da qui inizieremo il sentiero ad anello degli animali, tra piccole statue in legno che riproducono alcuni degli animali presenti nell’area Parco, diversi scorci panoramici, prati, aree terrazzate, macchia mediterranea e castagneti. Faremo una piccola lezione su alcuni di questi animali e la pausa pranzo in un bellissimo prato panoramico sconosciuto ai più! parco di portofino e scendere velocemente a Santa Margherita da una breve scalinata chiudendo così l’anello.

Inoltre visiteremo:

– il Castello di Santa Margherita (esternamente);

– l’oratorio di Sant’Erasmo;

– la cappelletta delle Gave (esternamente);

– il semplice e curioso sentiero “degli animali” ed il suo unico punto panoramico;

– la chiesa ed il Risseu di Nozarego;

– aree terrazzate, orti, prati e castagneti.

APPUNTAMENTO: dall’ufficio Iat di Santa Margherita Ligure in Piazza Vittorio Veneto, 1 alle ore 9.30

ITINERARIO: Santa Margherita Ligure – Nozarego – Gave – Sentiero degli Animali – Nozarego – Santa Margherita Ligure

DIFFICOLTA’: escursione facile adatta a famiglie e bambini

TEMPO DI CAMMINO: circa 3,00 ore, escluse pranzo al sacco e soste per le spiegazioni

DISLIVELLO: circa 250 metri in salita

COSTO A PERSONA: 12 euro

Bambini dai 6 ai 12 anni (consigliata dai 6 anni in su): 6 euro

PRENOTAZIONE: tramite modulo di google (uno per partecipante) al seguente link: https://forms.gle/wZjEbPdwJUsbV4yD7

EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trekking (meglio se impermeabili), borraccia, pranzo al sacco.

Per maggiori informazioni sull’escursione, contattare il 347 908 8686

L’escursione è garantita con un minimo di 8 persone e un massimo di 20.