Monterosso: la tragedia delle Foibe raccontata agli studenti - LevanteNews

Dalla Segreteria del sindaco di Monterosso

In occasione della Giornata del Ricordo, oggi, 10 febbraio, abbiamo trascorso una mattinata insieme agli studenti della Scuola Media di Monterosso, ai loro insegnanti e al Professor Giorgio Di Sacco Rolla.

L’occasione è stata quella di ricordare la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, l’esodo forzato dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, per comprendere le vicende complesse del nostro confine orientale. Il Professor Di Sacco ha aiutato i ragazzi a ripercorrere vicende storiche, spesso aggrovigliate e connesse a tal punto da non capire dove inizi una tragedia rispetto all’altra:

“Quando si parla di crimini contro l’umanità non si parla solo di persone che perdono le proprie case e i propri affetti, ma di persone – migliaia di persone – delle quali si cerca di cancellare la memoria sulla terra, come se non fossero mai esistite.

Se non sappiamo cosa siamo stati, anche nelle azioni negative, non avremo mai la possibilità di correggere il nostro cammino. Per quanto possa essere doloroso conoscere.”

Il Sindaco, Emanuele Moggia è intervenuto riprendendo il discorso proprio da dove si era interrotto nell’incontro svoltosi in occasione del Giorno della Memoria: il coraggio delle nostre azioni.

“In latino si dice “si vis pacem, para bellum” che significa letteralmente “se vuoi la pace, prepara la guerra”. Ecco, è una grande menzogna. La guerra è un inganno. La storia è un incrocio di eventi complicati, un groviglio di azioni che hanno condizionato tutto quello che è intorno a noi. Oggi abbiamo la possibilità di scegliere, quotidianamente, le azioni – talvolta anche piccole – che nel lungo periodo delineano un mondo più giusto.”