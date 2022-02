Moneglia-Chiavari-Sestri-Rapallo-‘Santa’-Sori: la programmazione al cinema - LevanteNews

La programmazione nei cinema del Levante

BURGO Moneglia (piazza Caduti; telefono 333 16 36 228)



Da venerdì 11 a domenica 13 febbraio

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

ore 16.00; 18.30; 21.00

**********

ARISTON Sestri Levante (Via Fico, 12; telefono 0185 41505)

Dal 10 al 15 febbraio (mercoledì chiuso)

Assassinio sul Nilo

giovedì ore 17.00; 21.15 (sala 1)

giovedì ore 17.00; 21.15 V.O. con sottotitoli IT (Sala 2)

venerdì 0re 17.00; 21.30

sabato e domenica ore 16.00; 18.30; 21.30

***

Marry Me – sposami

venerdì ore 17.15; -21.15

sabato e domenica ore 16.15; 18.20; 21.15

lunedì e martedì ore 21.15

**********

MIGNON Chiavari (Via Martiri Liberazione 131; telefono 0185 309694)

da venerdì 11 a lunedì 14

Assassinio sul Nilo

Ore: 16,30; 20,45

Regia: Kenneth Branagh – Con: Annette Bening, Kenneth Branagh – USA, 2022 – 127′

Prosegue il lavoro di Branagh su Agatha Christie, tra atmosfere esotiche e dolenti note sentimentali.

L’investigatore Hercule Poirot viene invitato dall’amico Bouc a partecipare alla crociera lungo il Nilo organizzata da una coppia di neosposi, l’ereditiera Linnet Ridgeway e il suo sposo Simon Doyle, conosciuto a Londra poco tempo prima e soffiato alla migliore amica Jacqueline de Bellefort. Al viaggio partecipano anche la zia di Linnet e la sua infermiera; il cugino della donna e gestore delle sue finanze; la cameriera francese; una cantante blues e la nipote manager; la madre di Bouc e la stessa Jacqueline, che perseguita i due sposini e medita vendetta. Quando Linnet viene trovata uccisa, sul battello si apre l’indagine di Poirot: chi ha ucciso la bellissima ereditiera, dal momento che tutti sembravano avere un movente per farlo?

***

Martedì 15

Rassegna:”Gli imperdibili”

La persona peggiore del mondo

Ore: 16,30

Regia Joachim Trier – Con: Renate Reinsve, Herbert Nordbrum – Norvegia, 2021 – 127′

Oslo, oggi. Julie ha quasi trent’anni e non ha ancora scelto la sua strada. È passata dalla medicina alla psicologia alla fotografia e ad ogni scelta si è accompagnata una relazione. Ma la sua vita sem-bra non cominciare veramente mai finché non incontra Axel, autore di fumetti underground che hanno per protagonista un eroe politicamente scorretto. Julie va a vivere con Axel e si confronta con il mondo esterno – la sua famiglia e il suo “circolo narcisistico”, gli amici di Axel – con il costan-te progetto di fare figli messo sul tavolo (da lui). Ma l’irrequietezza della giovane donna non è anco-ra terminata, e il destino riserverà sia a lei che ad Axel parecchie sorprese.

Una commedia dall’ironia nordica e dall’irresistibile afflato romantico. Perfetta per i nostri tempi con un’eroina mai giudicante e mai giudicata.

Il film è nei 5 candidati all’Oscar 2022 per il miglior film straniero

***

Rassegna:”Il grande cinema restaurato”

Italia K2

Ore: 21,30

Nel 1954 il CAI (Club Alpino Italiano) patrocina una spedizione, diretta dal geologo Ardito Desio, che riuscirà, per la prima volta, il 31 luglio, a raggiungere il K2 nella subcatena del Karakorum. Fu impresa difficilissima perché, oltre a scalare gli 8608 metri della seconda vetta più alta del mondo, per raggiungere il campo base (situato a 4970 metri), bisognava compiere a piedi una marcia di avvicinamento di 240 chilometri, attraversando fiumi su zattere, ponti di vimini sospesi, e superare due ghiacciai con seicento portatori. A nove anni dalla fine della guerra, era anche la dimostrazione agli italiani e al mondo che l’Italia poteva lasciarsi alle spalle il ricordo della sconfitta.

Al seguito della spedizione era l’operatore e regista Mario Fantin, già conosciuto per le sue imprese fotografiche e cinematografiche in ambito alpinistico. Al ritorno della spedizione, il CAI affidò la regia del film al trentino Marcello Baldi, documentarista d’esperienza che aggiunse alle immagini un controcanto girato in Italia e due voci off. La prima di Italia K2 avvenne il 25 marzo 1955, alla presenza del capo dello stato Luigi Einaudi.

Italia K2 di Baldi è stato restaurato dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con il Centro di Cinematografia e Cineteca del CAI e il sostegno del Ministero della Cultura

***

Mercoledì 16

Italia K2 Ore: 16,00; 17,30

La persona peggiore al mondo Ore: 20,45

***

Giovedì 17: riposo.

**********

AUGUSTUS Rapallo (Via Muzio; telefono 0185 61951)

Dal 10 al 16 febbraio (lunedì chiuso)

Nightmare alley – la fiera delle illusioni

giovedì, venerdì e sabato ore 16.30; 21.00

domenica ore 21.00

***

Assassinio sul Nilo

giovedì e venerdì ore 16.30; 21.30

sabato ore 16.00.18.30; 21.30

domenica ore 16.00; 17.30; 18.30; 21.30

martedì e mercoledì ore 16.30; 21.30

***

Il discorso perfetto

giovedì e venerdì ore 16.30; 21.00

sabato e domenica ore 16.15; 18.00; 21.00

martedì e mercoledì ore 16.30; 21.00

**********

CENTRALE Santa Margherita Ligure (Largo Giusti; telefono 0185 286 033)

Dal 11 al 15 febbraio (mercoledì 9 e giovedì 10 chiuso)

Marry Me – sposami

ore 16.15; 21.15

**********

COSTA Sori (Via Combattenti Alleati 4; telefono 0185 700681)

E’ andato tutto bene

mercoledì 9 febbraio ore 21

Regia di François Ozon

Un film con Sophie Marceau, André Dussollier, Hanna Schygulla, Charlotte Rampling, Géraldine Pailhas, Grégory Gadebois, Jacques Nolot, Eric Caravaca, Laëtitia Clément

Genere Drammatico

Durata: 113 min.

È andato tutto bene, film diretto da François Ozon, racconta la storia di André (André Dussollier), un uomo di 85 anni che, dopo aver avuto un ictus, viene ricoverato. Sua figlia Emmanuèle (Sophie Marceau), scrittrice affermata, saputa la notizia, piomba in ospedale. Quando giunge sul post, la donna trova suo padre malato e quasi paralizzato, immobile sul letto della clinica.

L’uomo ha condotto una vita stravagante, ha sempre dimostrato grande curiosità e uno smisurato amore verso la vita. Ma ora André a vedersi così non ce la fa e chiede a sua figlia di dargli una mano; è deciso, infatti, a mettere fine alla sua vita per sempre. La donna si ritrova così in una situazione difficile: accettare la richiesta del genitore e non vederlo mai più, ma riuscirà a mantenere fede alla promessa fatta al padre?

West Side Story

venerdì 11, sabato 12 febbraio ore 21

domenica 13 febbraio ore 18

mercoledì 16 febbraio ore 21

Regia di Steven Spielberg

Un film con Ansel Elgort, Rachel Zegler, Maddie Ziegler, Rita Moreno, Ariana DeBose, Corey Stoll, Brian d’Arcy James, Ana Isabelle, Reginald L. Barnes, Mike Faist, David Alvarez, Jamila Velazquez, Sean Jones, Patrick Higgins, Ben Cook, Ricardo Zayas

Genere: Musicale, Drammatico, Sentimentale

Durata: 156 min.

West Side Story, il film di Steven Spielberg, è la nuova versione del classico musical del 1957 con le musiche di Leonard Bernstein, libretto di Arthur Laurents e parole di Stephen Sondheim, che nel 1961 dette origine al film di Robert Wise e Jerome Robbins vincitore di 10 premi Oscar. La storia, immortale, è quella di Romeo e Giulietta di Shakespeare, ambientata in una moderna metropoli divisa da razzismo e pregiudizi.

Due gang, i giovani immigrati portoricani Sharks, capeggiati da Bernardo, e gli americani bianchi Jets, con a capo Riff (Mike Faist), lottano per il controllo del territorio del West Side newyorkese e si scontrano ripetutamente per le strade. Durante un ballo a cui partecipano entrambe le fazioni, Maria (Rachel Zegler), sorella di Bernardo, e Tony (Ansel Elgort), un bravo ragazzo ex membro dei Jets, si innamorano a prima vista.

La loro storia, appena iniziata verrà infranta dal clima d’odio che divora le due comunità, fino ad un tragico finale di sangue, morte e dolore, che darà ai superstiti la consapevolezza dell’assurdità delle loro divisioni.

Per poter accedere alla sala è obbligatorio rispettare alcune regole per la sicurezza di tutti:

– è obbligatorio presentare il proprio Green Pass Rafforzato ( Vaccinazione o Guarigione) all’ingresso della struttura

– rilasciare le proprie generalità che verranno conservate nei termini di legge per un totale di 15 giorni

– Si può accedere alla sala solo forniti di mascherina fpp2

– Mantenere la mascherina fpp2 all’interno della sala cinematografica e nelle aree comuni

– non si possono consumare cibi e bevande all’interno della struttura

– disinfettarsi le mani con i dispenser presenti all’interno della struttura

– i minori dovranno essere sempre accompagnati da un adulto

– i biglietti potranno essere acquistati in prevendita presso il cinema durante gli orari di apertura della Pro Loco Sori