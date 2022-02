Lettere/ "Parco Portofino, il cor del cacciator torna sereno" - LevanteNews

Da Pino Lanata

Finalmente una buona notizia.

La Regione Liguria propone un Parco Nazionale a tre: Portofino, Santa Margherita Ligure, Camogli.

E’ arrivata “la quiete dopo la tempesta”?

… Ogni cor si rallegra, in ogni lato

risorge il romorio,

torna il lavoro usato.

Con il Parco Nazionale di Portofino, più dieci Comuni, il cielo del Cacciatore era ingombro di nuvole e scuro di piogge; oggi con una proposta seria si schiarisce, appare l’azzurro, il panorama è più vasto e chiaro e può tornare “a fare l’alba”.

C’è un senso di sollievo e di letizia che è entrata nel cuore, scampato (o quasi) il pericolo, il senso della vita del Cacciatore riprende il suo corso, e la sua attività. Il sole torna a splendere, illumina ville e poggi, aria nuova rinfrescata.

Abbiamo temuto la morte, abbiamo visto la furia del vento e dei fulmini che si abbatteva sulla nostra attività. Oggi c’è una pausa del dolore; è un gran guadagno, forse una fortuna anche per tutta la collettività. Da tempo è un incessante patire; avere oggi la speranza di un piccolo Parco è grande gioia.

Con la morte del Parco Grande Nazionale di Portofino torna la felicità; quel dono che si può apprezzare solo quando si corre il pericolo di perdere tutto.

La vita dei Cacciatori è diversa da quella dei comuni mortali; non si possono certamente trarre conclusioni di carattere universale ma il Cacciatore vive momenti di terrore e morte, momenti di allegrezza e gioia. Un continuo affanno. I Cacciatori sognano sempre una mitigazione del dolore, una pausa; solo la definitiva morte della “parcomania” può risanare il dolore.

Nel cuore del vero Cacciatore arde una fede e quella speranza che fa vedere oggi tutto con diverso colore e diversa luce.

Spera però che la nuova Costituzione green non lo tradisca per sempre.

…ma ci sarà il giorno in cui una “cicogna” porterà una Gazzetta Ufficiale con il Decreto del Ministro Cingolani con i confini del Parco Nazionale piccolo di Portofino?

…o ci sarà solo una notte con una

< cara luna, al cui tranquillo raggio

danzan le lepri nelle selve; e duolsi

alla mattina il cacciator che trova

l’orme intricate e false, e dai covili

error vario lo svia >

(da La vita solitaria di Giacomo Leopardi) Chiavari, 09/02/2022 Pino Lanata

P.S. da ieri sto cercando di contattare Guercino, il rappresentante sindacale dei cinghiali del Parco di Portofino, per avere il suo parere in merito alla nuova situazione, ma non lo trovo; speriamo che non sia stato già colpito dalla peste suina africana o da qualche cosa di simile prevista dai misteriosi piani di controllo recentemente approvati dal Comitato provvisorio di gestione del Parco Nazionale di Portofino.