Cogorno: si rinnova la Festa per le nozze d'oro - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Cogorno

In occasione della ricorrenza di San Valentino, del prossimo lunedì 14 febbraio, il Comune e l’amministrazione comunale di Cogorno, celebra tutte le coppie sposate che hanno raggiunto e superato il traguardo delle nozze d’oro. Nel territorio comunale sono più di 50 le coppie che nel 2021 hanno festeggiato i 50, i 55, i 60 anni e oltre di matrimonio. Tra queste anche una coppia che ha raggiunto i 70 anni dalle nozze.

L’ormai tradizionale omaggio del Comune alle coppie che hanno contribuito a far crescere e sviluppare la comunità con il loro lavoro e tangibile attaccamento alla famiglia, si rinnova e verrà celebrato nel mese di maggio, in occasione della Giornata nazionale dedicata alla famiglia, in presenza, una volta superata l’emergenza Covid: “È sempre stato emozionante incontrare queste coppie e soprattutto farle parlare delle loro esperienze alcune anche molto divertenti e rappresentative di un’epoca in cui le piccole cose, come la gallina bollita nella valigia raccontata nella prima edizione, rappresentavano una ricchezza immensa di cui essere felici e grati – ha commentato il vicesindaco di Cogorno e organizzatrice della manifestazione, Enrica Sommariva -. Interessanti anche le “ricette” per arrivare a questo importante traguardo in cui gli “ingredienti” fissi quali il dialogo e il venirsi incontro, si mescolano a tanti altri piccoli segreti di coppia. Due su tutti: cantare la serenata alla propria moglie ogni giorno oppure farla sempre ridere con battute scherzose.”.

“La longevità di queste coppie sono un esempio di condivisione della vita – ha aggiunto il sindaco di Cogorno, Gino Garibaldi -. Non dobbiamo solamente festeggiarle ma dobbiamo veramente ringraziarle a dovere perché sono un esempio della ricchezza del vivere insieme e affrontare insieme tutti i problemi che quotidianamente si devono superare”.