Chiavari: candidato del centrodestra (allargato), spunta il nome di Giardini - LevanteNews

A parte la candidatura a sindaco di Davide Grillo per i Cinque Stelle, le altre segnano il passo. Per avanti Chiavari oltre allo stesso leader Antonio Segalerba, restano in piedi quella di Michela Canepa vedova Di Capua e di Federico Messuti; Partecip@attiva è destinata a correre come gregaria.

Nel gruppo dei partiti del centro-destra sembrano farsi strada due novità. Per il candidato sindaco nessun salto nel buio, ma la presentazione di un candidato preparato che ha dimostrato di non essere attaccato al potere con una forte preparazione in campo urbanistico e che ha chiara l’idea di un futuro di Chiavari città dell’arte, del turismo e del commercio. Si tratta dell’architetto Giovanni Giardini che, se la scelta sarà condivisa da tutta la coalizione, dovrà sciogliere ogni riserva. E’ evidente che la coalizione composta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia dovrà aprirsi a gruppi ed espressioni della cittadinanza non politiche e a guardare a forze moderate che non si riconoscono nei partiti. Le diverse liste si presenteranno con i simboli dei partiti? In questo fine settimana due incontri previsti a Genova dovrebbero sciogliere ogni dubbio. Poi la partenza. E c’è già chi parla di derby green Segalerba-Giardini (m.m.)