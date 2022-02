Camogli: posteggio "zona merci" contestato al Boschetto - LevanteNews

Proteste a Camogli in località Boschetto. Al bivio tra le vie Figari e Castagneto, sono stati ricavati due posti “zona merci”, senza neppure un limite di tempo per le operazioni di carico e scarico. Negozi in zona non ce ne sono. La carenza di posti auto è cronica e si acuisce durante la bella stagione, i periodi festivi e i fine settimana. Perché in tanta penuria di posti auto ne nascono due destinati alle merci? Sarà mica perché nei locali dell’ex ferramenta ci sono gli uffici della “Pellicano verde” che effettua servizi di pulizia per il Comune? E perché, se così fosse, dovrebbero avere un privilegio? Lo hanno forse altre imprese che operano nella cittadina?

Intanto vi è posteggiata un’auto senza contravvenzione. Alcuni residenti sono intenzionati a farsi sentire.