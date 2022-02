Camogli: in Consiglio surroghe di consiglieri e interpellanze - LevanteNews

Dal Comune di Camogli

Il Consiglio comunale di Camogli è convocato in videoconferenza lunedì 14 febbraio alle ore 16.00. Ordine del giorno:

1. Lettura verbali della precedente seduta del 23 dicembre 2021 (Deliberazioni dalla n. 60 alla n 80).

2. Surroga del Consigliere Comunale dimissionario Mario Marzi con il candidato risultato quarto dei non eletti della lista “scelgo Camogli Francesco Olivari Sindaco” (art. 38, comma 8 e art. 45, comma 1, del D.Lgs 267/2000).

3. Surroga dei Consiglieri Comunali dimissionari Sig. Robertino Macchiavello e Sig. Mario Marzi nelle Commissioni Consiliari permanenti 1^ “Settore: Affari Generali” e 2^ “Settore: Uso del Territorio, LL.PP. e Servizi Tecnologici”.

4. Surroga dei Consiglieri Comunali dimissionari Sig. Robertino Macchiavello e Sig. Mario Marzi nella Commissione Elettorale permanente, quali componenti effettivo e supplente.

5. Scioglimento anticipato consensuale della convenzione di segreteria tra i Comuni di Santa Margherita Ligure e Camogli.

6. Approvazione del Regolamento dell’Albo Comunale delle Associazioni.

7. Interpellanza del Consigliere Comunale Agostino Bozzo: “Richiesta di sapere se, alla luce di episodi di furto avvenuti in Via San Giacomo Superiore ed Inferiore e in Via Fasceto, si ritenga di installare telecamere di controllo in dette zone, che ne sono sprovviste”.

8. Interpellanza del Consigliere Comunale Agostino Bozzo: “Richiesta di conoscere se si ritiene di sistemare un cartello con la scritta “Centro” presso il marciapiede a sbalzo di Via Bettolo all’inizio e nel tratto sottostante l’Istituto Nautico e un altro cartello alla confluenza di Via Bettolo con Via L. Bozzo con la scritta “Strada chiusa senza uscita”.

9. Interpellanza del Consigliere Comunale Agostino Bozzo: “Richiesta di sapere se si intenda procedere ad un controllo costante, con particolare attenzione alle mattinate festive e prefestive, volto ad evitare il pericoloso transito di persone in bicicletta sul lungomare cittadino, come già segnalato con interpellanza datata 19.01.2021”.

10. Interpellanza del Consigliere Comunale Agostino Bozzo: “Richiesta di sapere se si intenda intervenire per far sì che non accadano incidenti all’altezza del semaforo che regola l’attraversamento pedonale di Corso Mazzini, il quale collega Salita Davide Olivari con Via San Prospero”.

11.Interpellanza del Consigliere Comunale Agostino Bozzo: ” Richiesta di sapere se si intenda intensificare i controlli lungo i sentieri del Parco di Portofino, in particolare tra Portofino Vetta e Località Pietre Strette e Bocca, allo scopo di evitare che vengano condotti cani senza guinzaglio”.