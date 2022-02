Sport e Cultura, costituita l'Associazione Tosco Ligure - LevanteNews

Si è costituita, il giorno 8 febbraio 2022, l’Associazione Tosco Ligure per lo Sport e la Cultura con sede in Via Pascoli n. 19 a La Spezia. I Soci Fondatori sono il Dott. Cristian Pietrini, l’Avv. Francesco Rondini, il Dott. Luca Ginesi, Matteo Salsano ed il Dott. Marco De Lorenzi mentre il Consiglio Direttivo è così formato: Dott. Cristian Pietrini (Presidente), Matteo Salsano (Vice Presidente), Avv. Francesco Rondini (Tesoriere).

Lo scopo della neonata Associazione è quello di istituire anche nel nostro territorio, così come accade già in alcune Regioni italiane, un punto di riferimento per lo Sport al fine di fornire attraverso piattaforme on-line e convegni un importante supporto a tutte le Associazioni Sportive dilettantistiche presenti sul territorio tosco ligure senza alcun scopo di lucro.

L’Associazione si prefigge quindi di essere uno strumento di supporto dedicato alle Associazioni Sportive Dilettantistiche del territorio sviluppando le competenze in ambito sportivo per i tutti i tesserati ed i dirigenti che si trovano quotidianamente alle prese con una normativa sportiva in evoluzione anche alla luce degli ultimi interventi legislativi e che richiede quindi specifiche competenze sia fiscali che legali che giuslavoristiche.

L’associazione altresì organizzerà anche eventi culturali legati allo sport dando voce quindi al mondo dello sport con giornalisti e scrittori sportivi cercando di portare alla ribalta i valori della cultura sportiva che purtroppo in questo periodo storico sembrano si stiano smarrendo.

Queste le parole del Presidente Cristian Pietrini Dottore Commercialista dell’Ordine della Spezia: “Oggi è un giorno molto importante per lo Sport dilettantistico del nostro territorio perché finalmente si realizza un progetto portato avanti da diverso tempo con un gruppo di amici legati dalla passione per la cultura sportiva. Cercheremo di portare, attraverso le pagine dei maggiori social, con eventi gratuiti in streaming ed in presenza, le nostre professionalità e competenze al servizio delle numerose ASD presenti sul territorio che soprattutto negli ultimi mesi stanno sopravvivendo nonostante le numerose difficoltà legate anche all’emergenza Covid-19”.

Ci potete trovare su Facebook (https://www.facebook.com/SportCulturaToscoLigure) e sul nostro canale YouTube (https:// www.youtube.com/channel/UCg2dI9TYpmXXXA0pZXvASU). Chi fosse interessato ad iscriversi od avere maggiori informazioni può contattarci al seguente indirizzo sportculturatoscoligure@gmail.com