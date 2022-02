Sestri: il medico Nicelli cessa con maggio l'attività all'Asl-4 - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Asl4

Si informano gli assistiti attualmente seguiti dal dott. Francesco Nicelli che lo stesso cesserà la propria attività, quale Medico di Medicina Generale convenzionato per il Comune di Sestri Levante, con decorrenza 29/05/2022 (ultimo giorno lavorativo 28/05/2022).

Pertanto si invitano i suddetti assistiti (o propri delegati) a voler contattare dal 30/05/2022 gli Uffici di Anagrafe Sanitaria del Distretto Sociosanitario n. 16 Sestri Levante – Via Terzi 43, tel. 0185329815 – indirizzo e-mail: distretto1@asl4.liguria.it per provvedere alla scelta di un nuovo Medico di Medicina Generale indispensabile per l’assistenza farmaceutica e specialistica.

Si ricorda ai possessori di Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) che possono effettuare in autonomia la scelta sopra indicata, direttamente sul sito di Asl4 al link di seguito.

http://www.asl4.liguria.it/medici-e-pediatri/scelta-e-revoca-medico-online/