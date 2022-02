Recco: report servizi demografici e cimiteriali - LevanteNews

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

A metà del suo mandato il sindaco Carlo Gandolfo traccia il bilancio delle attività. Oggi analizziamo quanto fatto nel settore dei Servizi Demografici e Cimiteriali

“Siamo molto attenti alle attività legate alla digitalizzazione dell’Ente per agevolare i cittadini ad avere un rapporto migliore con i servizi comunali – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – la trasformazione sta avvenendo a ritmi serrati e avrà effetti positivi anche sulle imprese in virtù del processo di innovazione e semplificazione. Facilitiamo, inoltre, l’uso di strumenti telematici, contribuendo a ridurre notevolmente l’accesso agli uffici in questo momento così difficile. Desidero ringraziare il Consigliere Delegato Nanni Capurro (nella foto) e la responsabile dott.ssa Fontana a capo del settore e tutto il personale dipendente cui va il merito di aver raggiunto questi importanti risultati”.

Servizi demografici

– abolizione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati;

– redazione avviso pubblico per individuare sul territorio dimore di pregio ed eventuali pertinenze (come ad esempio giardini, parchi, etc.) di particolare rilevanza estetica, storica e ambientale, aperte al pubblico, per celebrare matrimoni o unioni civili anche al di fuori della “casa comunale”;

– istituzione presso Villa Dufour di un separato Ufficio di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni con rito civile e la costituzione delle unioni civili;

– attivazione del servizio di “Avviso scadenza carta d’identità”, che viene recapitato ai cittadini 30 giorni prima della scadenza della carta di identità tramite l’applicazione app IO;

– conclusione del procedimento di dematerializzazione delle liste elettorali;

– conversione dei fogli dei registri di stato civile dal vecchio formato a quello in A 4 di cui al D.M. 09/11/2020;

– digitalizzazione degli atti di stato civile (nascite antecedenti l’anno 1976, matrimoni antecedenti l’anno 1989) ai fini del rilascio degli estratti in tempo reale;

– oltre alla copiosa attività ordinaria, si è proceduto al riordino dell’archivio storico di stato civile, operazione necessaria per salvaguardare i registri più vecchi, per avere una catalogazione dei documenti funzionale e per recuperare spazi. Tale operazione è importante anche per assicurare integrità degli atti che riguardano i cittadini ed è in fase di conclusione.

Servizi cimiteriali

– per recuperare gli spazi cimiteriali necessarie per andare incontro alle esigenze dei cittadini, rispondendo alla carenza di loculi ossari e tombe in terra, l’ufficio servizi cimiteriali, attraverso 4 apposite ordinanze predisposte nel 2019 e nel 2020, ha disposto 64 esumazioni e 92 estumulazioni (attività che consentono di recuperare i resti mortali di un defunto sepolto) relative ad altrettante concessioni scadute;

– modifica del regolamento di polizia mortuaria che prevede:

1. la possibilità di rinnovare le concessioni scadute dei loculi fino a 30 anni;

2. la possibilità di tumulare o inumare coloro che, residenti nel Comune di Recco per almeno 5 anni, ma non al momento del decesso, abbiano espresso la volontà di venire sepolti in un cimitero della città per motivi affettivi o di legame con territorio.