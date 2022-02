Recco: la Manuelina si arricchisce di due campi da paddle - LevanteNews

A Recco la “Manuelina” si arricchisce di due campi da paddle, sport, lontano parente del tennis, che sembra avere sempre nuovi seguaci; come per altro si deduce dal moltiplicarsi di queste strutture. A Recco tuttavia sono i primi due ed è facile immaginare che saranno molto frequentati. Sono stati realizzati nel parcheggio soprastante la vecchia focacceria. A proposito di quest’ultima sembra definitivamente tramonta l’ipotesi di costruirvi un supermercato, anche per motivi urbanistici legati alla presenza di un corso d’acqua.