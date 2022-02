Parco Portofino: 'Santa' e Camogli "sacrificate" sull'altare dell'ambiente - LevanteNews

La soluzione prospettata per il Parco Nazionale di Portofino era scontata da quando Donatella Bianchi, presidente del Parco delle Cinque Terre e del Wwf l’aveva indicata nella fusione di Parco regionale e Area marina protetta nazionale. E’ apparso subito chiaro che la riperimetrazione dei confini era strumentalizzata da politici e ambientalisti con buona pace dei residenti. La soluzione più logica sarebbe stata quella di ampliare l’attuale parco a macchia di leopardo includendo zone di pregio del Levante come Punta Manara, collina della Grazie, foce Entella, fascia monte Cornua-monte Fasce. Nessuno ha puntato i piedi.

L’ultima proposta riduce il parco Nazionale a tre Comuni. Portofino è sempre stato totalmente incluso nel parco. Camogli e Santa Margherita ora dovranno allargare la parte vincolata il che non è assolutamente male perché si potranno evitare altri scempi. Certo sarebbe stato meglio informare prima la cittadinanza e ascoltarne eventuali suggerimenti; grave che ciò non sia avvenuto.

Forse dalla valle di San Lorenzo della Costa a Santa Margherita spariranno le gru (importante è che resti quella ultraventennale alla Cervara, usata come montacartichi) e a Camogli l’ampliamento dei confini del parco potrebbe impedire la costruzione dell’autosilo pubblico interrato in piazzale Matteotti ed ex scalo ferroviario. (m.m.)

Nelle foto Villa Briscalli a Santa Margherita e il posteggio privato interrato da quattro piani a Camogli che probabilmente rientreranno nel Parco Nazionale di Portofino