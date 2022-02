Parco Portofino: "La Regione di fatto continua a lavorare contro" - LevanteNews

Da Luciano Port

“Dalla Regione Liguria una decisione gravissima sul futuro del Parco nazionale di Portofino. Lo stesso giorno in cui il Parlamento approva l’inserimento tra i principi fondamentali della Costituzione della tutela dell’ambiente e della biodiversità, la Liguria sceglie di andare in direzione ‘ostinata e contraria’ e boicotta nei fatti la costituzione del Parco nazionale di Portofino. La decisione regionale di avanzare una proposta limitata al territorio di soli tre Comuni è lesiva prima di tutto della volontà già espressa da almeno altri quattro Comuni – Chiavari, Zoagli, Coreglia Ligure e Rapallo – di entrare a far parte del Parco Nazionale; alcuni di questi Comuni nei mesi scorsi hanno provveduto anche a indicare espressamente le aree da inserire nella perimetrazione”.

Lo dichiara Chiara Braga, deputata Pd e responsabile nazionale Pd per la transizione ecologica. “Appare del tutto strumentale poi- aggiunge- pensare di poter rispondere all’obbligo di dar vita al Parco nazionale, dopo quasi due anni di inerzia della Regione, inserendo quasi esclusivamente le aree a mare, che già oggi sono soggette a tutela all’interno dell’area marina protetta. La Regione Liguria, nei fatti, continua a lavorare contro la costituzione del Parco Nazionale che è previsto da una legge della Repubblica e su cui siamo certi che il Ministero della Transizione Ecologica presterà estrema attenzione, per non perdere la grande occasione di offrire a questo territorio una grande occasione di sviluppo sostenibile e di qualità”.

“Quello che è accaduto ieri infine rende chiaro a tutti che ormai l’unico obiettivo del presidente Toti è quello di compiacere gli alleati leghisti che minacciano di far cadere la sua amministrazione in Regione. È penoso – conclude Braga – vedere che per ragioni di poltrone e di guerre interne alla maggioranza di centrodestra a farne le spese sia il futuro di un territorio e la possibilità di dare vita e pieno sviluppo al Parco nazionale di Portofino, in uno dei territori più belli della Liguria e del Paese”.