Pallavolo M/ L'Amis Volley affronta l'Alto Canavese - LevanteNews

Dal responsabile della Comunicazione Amis – Admo Volley

Domenica 13 Febbraio 2022 si vince tutti!!! La pallavolo di Serie B maschile torna a giocare e questa è già una grandissima vittoria!!! I nostri ragazzi dopo una pausa di circa un mese si troveranno di fronte una squadra fortissima, l’Alto Canavese Volley che sta disputando un campionato di ottimo rendimento ed attualmente è al secondo posto in classifica dietro ad Acqui Terme e saldamente dentro la zona Play Off per la Serie A. Colombini e compagni hanno avuto un mese per riprendersi dal brutto girone di andata conclusosi in zona retrocessione ma non sono state poche le difficoltà affrontate in queste settimane caratterizzate dalle molte assenze per casi di covid “diretti ed indiretti”.

“Abbiamo tutto un girone di ritorno per provare a raggiungere l’obbiettivo salvezza, partiamo con le due prime della classe e fare dei punti in queste due partite sarebbe un grandissimo risultato” dice Gerry Grotto ai nostri microfoni.