Lettere/ "Capitale cultura e 'Santa', il ricordo di Totò" - LevanteNews

Da Marco Marchi

Da semplice cittadino del “Tigullio” mi sento orgoglioso che in finale per l’ambito posto di Capitale della Cultura 2024 ci siano tutte le città del Tigullio. È chiaro che quando si parla di Cultura i campi interessati sono molteplici, cultura musicale, ambientale, umanistica, tecnica, politica, sociologica, religiosa, di condivisione, di sapere, di comunicazione,ecc..

Spero che adesso i nostri amministratori sappiano cogliere questa opportunità e preparare le nostre città con la massima manutenzione possibile, da creare dentro di noi un orgoglio di appartenenza. Se posso essere collaborativo con il Sindaco di ‘Santa’ vorrei suggerire alcuni interventi di manutenzione in alcuni quartieri periferici, manutenzione sull’illuminazione pubblica, asfaltature delle strade, marciapiedi da ripristinare, verde da sistemare ecc., per facilitare gli interventi allego delle foto. Ops mi sono sbagliato le foto non si riferiscono alla periferia ma al lungomare, biglietto da visita, per il turismo, la cultura e la città green. Quando si usano certe parole bisognerebbe essere preparati se no si rischia di ricevere in risposta una celebre battuta di Totò: “Ma mi faccia il piacere”.