Lavagna: "La pista ciclabile di oggi e quella del 2012" - LevanteNews

Dalla segreteria del sindaco del Comune di Lavagna

Il Sindaco Dott. Gian Alberto Mangiante comunica ai cittadini che Il Comune di Lavagna ha concorso con il Comune di Chiavari ad un progetto per la realizzazione di un percorso di Ciclovia Urbana che, tra l’altro, consentirà di giungere fino alla stazione di Cavi; inoltre con il Comune di Sestri Levante è in corso la valutazione di un prolungamento che consenta di arrivare fino alla città dei due mari sia pure con le criticità del tratto davanti a Cavi Borgo e delle gallerie a Sant’Anna.

Per il progetto della Ciclovia Urbana il Comune ha ottenuto un rilevante contributo da parte della Città Metropolitana individuato in ben 925.000 euro; tale aspetto è oltremodo positivo se solo si considera lo stato di dissesto finanziario in cui Lavagna versa per gestione amministrative precedenti (è sempre bene ricordarlo).

Leggo (da organi di stampa e da interrogazione per il prossimo Consiglio), viceversa, che il consigliere Guido Stefani di Officina Lavagnese ritiene, invece, un’occasione persa il mancato coinvolgimento sul progetto delle opposizioni e di alcune Associazioni in quanto, in particolare sull’Aurelia, la pista ha dimensioni decisamente insufficienti a contenere le due corsie ed altre considerazioni relative.

Critica legittima, perché no?

Poi, però, vado a cercare nel passato cosa avesse mai proposto la Giunta Vaccarezza (di cui il Consigliere era Assessore) di così innovativo e travolgente da non considerare il percorso proprio in quel tratto.

Ed ecco la dichiarazione dell’allora Sindaco Giuliano Vaccarezza: “Poi prevederemo il passaggio lungo l’Aurelia, sul lato mare”.

Quindi, se poi penso anche alla spesa di 30 mila euro per biciclette per bike sharing installate sul territorio di Lavagna e di cui oggi non vi è assolutamente traccia (forse perché hanno ruote bucate o….?) prendo atto che le ruote della bicicletta del consigliere Guido Stefani diventano quadrate a seconda di chi realizza un progetto e questo per un confronto propositivo – come auspica – è un’altra occasione persa!