Chiavari: venerdì 11 Giornata del Malato, in Asl 4 visite ai degenti - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Asl4

Venerdì 11 Febbraio 2022 si celebra la “XXX Giornata Mondiale del Malato”, occasione privilegiata di riflessione sulla necessità di avere sempre di più un approccio globale verso la persona malata.

“Prendersi cura del malato non significa solo curare la malattia, bensì prendersi carico del benessere della persona nella sua interezza”.

La pandemia ha costretto a sospendere nell’ultimo periodo le visite ai degenti da parte dei famigliari: almeno venerdì 11 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale del Malato, i parenti potranno accedere nei reparti per stare al fianco dei loro cari seguendo queste indicazioni : accesso di un parente alla volta solo se vaccinati Anti-Covid 19 terza dose (Green Pass Rafforzato) e con mascherina FFPP2 dalle ore 14,00 alle ore 16,00 di venerdì, in tutti gli ospedali del suo territorio ad eccezione delle Unità Operative di Terapia intensiva, Rianimazione e RSA.

Ai ricoverati, in occasione del malato verrà servito un “menù speciale” a cura della ditta Cirfood, che fornisce i pasti ai nostri degenti.