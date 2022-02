Chiavari: delitto Nada Cella, la conclusione delle indagini slitta - LevanteNews

Delitto Nadia Cella, avvenuto nel maggio del 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco in via Marsala a Chiavari. Emiliano Giardina, il perito incaricato di scoprire se, nelle tracce di sangue rilevate dopo 25 anni nel motorino di Annalucia Cecere, la donna indagata dell’uccisione, esiste il dna di Nadia Cella, chiederebbe una proroga del termine concordato di fine febbraio. Quindi la stessa Procura, in attesa della prova della colpevolezza o meno, della Cecere chiederebbe uno slittamento sulla fine delle indagini.

Nei giorni scorsi la Procura avrebbe ascoltato anche Filippo Gebbia, il pubblico ministero che indagò sul delitto di Nada Cella che iscrisse sul registro degli indagati la stessa Annalucia Cecere, scagionandola dopo pochi giorni; il fascicolo, infatti, sarebbe andato quasi completamente distrutto a seguito di una alluvione che colpì Chiavari, allagando l’ufficio del pubblico ministero.