Camogli: "Zone ancora sprovviste di metano e fognatura" - LevanteNews

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale, preso atto su segnalazione di cittadini, in località “Riè” e in zona “Trea” fino ai confini del comune di Camogli con il comune di Rapallo sia la rete fognaria che le condutture del metano che si fermano alla Chiesa Millenaria di Ruta.

Considerato che alcuni anni fa i residenti avevano presentato una petizione in merito a questi interventi

Interpella per conoscere se si ritiene di intervenire collaborando con il comune di Rapallo e con l’organo competente per attivare i servizi per il gas metano.