Camogli: “Il gatto con gli stivali”, spettacolo rinviato al 27 febbraio - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Frame-Festival della Comunicazione

Lo spettacolo per ragazzi e famiglie “Il gatto con gli stivali”, in programma per domenica 13 febbraio al Teatro Sociale di Camogli, è stato rinviato a domenica 27 febbraio, sempre alle ore 16:00, causa Covid-19.

“Il gatto con gli stivali” è uno spettacolo di Marcello Chiarenza, con Maurizio Casali e Mariolina Coppola. Le musiche originali sono di Carlo Cialdo Capelli, la regia di Claudio Casadio e la produzione L’accademia Perduta. I due artisti in scena, alternando i ruoli di attori, narratori e animatori, rappresentano la celebre favola in modo tenero e delicato, con semplicità. Molte le piccole e grandi magie che si alternano sulla scena: il gatto, la colomba bianca, la carpa e il delicato fenicottero rosa sembrano vivere di vita propria grazie alla particolare tecnica di realizzazione e animazione.

I biglietti di tutti gli spettacoli sono disponibili presso la biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 12 (oltre che un’ora prima degli spettacoli), alla Proloco di Camogli e alla Proloco di Recco negli orari di apertura. Si possono acquistare i biglietti anche online, tramite il sito Vivaticket. Tutte le informazioni sono sul sito www.teatrosocialecamogli.it e sui canali social del Teatro: su Facebook e su Instagram cercando @teatrosocialecamogli.