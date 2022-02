Riomaggiore: 16 persone positive al covid - LevanteNews

Dal comune di Riomaggiore su Facebook

Si informa la cittadinanza che l’estrapolazione dal portale regionale PoLISS riporta la seguente situazione:

n. 16 persone positive nel nostro Comune, n. 4 a Riomaggiore, n. 9 a Manarola, n. 2 a Volastra e n. 1 a Groppo.

n. 1 persona in sorveglianza nel nostro Comune a Riomaggiore.

Si richiede alle persone interessate di collaborare con l’autorità competente, al fine di verificare tutti i contatti tra soggetti a rischio, per evitare l’ulteriore diffondersi del contagio.

Si raccomanda di continuare a rispettare le regole essenziali per contenere il contagio, come previsto dalle disposizioni vigenti:

Utilizzare la mascherina

Lavare spesso le mani

Mantenere le distanze di sicurezza

Per informazioni o chiarimenti e per attivare i servizi di spesa e medicine a domicilio è possibile contattare il Comune o direttamente gli Amministratori.