Regione: dalla crisi della Ars Food ai dipendenti dell'Asl-4 - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta mattutina da cui stralciamo i temi che più interessano il territorio



Crisi aziendale Ars Food di Varese Ligure

Davide Natale (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di conoscere le attività che la giunta sta mettendo in campo per evitare la chiusura della ARS FOOD di Varese Ligure che produce prodotti biologici. Natale ha ricordato che nelle prossime settimane il curatore dovrebbe addivenire alla gara per la cessione del ramo d’azienda e che questo potrebbe causare la delocalizzazione della produzione con la perdita di almeno 15 posti di lavoro.

L’assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti ha risposto: «L’assessorato sta seguendo le trattative di una possibile acquisizione da parte di un’azienda privata, che andrebbe a preservare anche i posti di lavoro» e ha assicurato il controllo della giunta.

L’assessore alle politiche attive per il lavoro Gianni Berrino ha spiegato: «Ad oggi non risultano pervenute richieste per l’apertura di procedure di crisi aziendali né tanto meno segnalazioni da parte delle organizzazioni sindacali».

Case di Comunità e Ospedali di Comunità in Asl 4

Su questo argomento sono state presentate due interrogazioni: la prima da Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno), sottoscritta da tutto il gruppo, la seconda da Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno), sottoscritta da tutto il gruppo

Garibaldi ha chiesto alla giunta dove saranno realizzati le Case di Comunità e gli Ospedali di Comunità nella ASL4. Il consigliere ha ricordato che Agenas, sulla base delle indicazioni del Pnrr, ha definito i requisiti per Case e Ospedali di Comunità prevedendone almeno una ogni 30/35 mila abitanti nelle aree metropolitane, una ogni 20/25 mila nelle aree urbane e sub-urbane e una ogni 10/15 mila in quelle interne.

Arboscello ha chiesto alla giunta i tempi con cui verranno comunicati i numeri e le sedi delle Case di comunità e Ospedali di comunità nella provincia di Savona. Il consigliere ha ricordato che il Pnrr prevede la realizzazione sul territorio nazionale di 1.288 nuove case di comunità e 381 nuovi ospedali di comunità per un investimento di due miliardi e che il Piano prevede la realizzazione delle nuove strutture entro il 2026.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha ricordato l’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni sul riparto delle risorse del PNRR destinate alle case di comunità e agli ospedali di comunità, da cui deriverà una bozza di piano che sarà presentato al Ministero entro il 28 febbraio e l’iter sarà concluso entro la prima quindicina di giugno con un confronto in Consiglio e Commissione. «Nella ASL n. 4 – ha precisato – al momento sono previste 3 Case di comunità e 2 Ospedali di Comunità. Sulla loro collocazione, prima del 28 febbraio dovremo fissare un momento di confronto in Commissione, dopodiché ci sarà tempo per tutte le parti in causa per presentare osservazioni e arrivare ad una intesa che, immagino, avverrà durante l’estate». Toti ha precisato che l’accordo raggiunto in Conferenza Regioni con il Governo non prevede l’assunzione di personale in quanto è previsto l’utilizzo degli operatori della Medicina del Territorio. «Tutte le cinque strutture della Asl4 saranno all’interno del parco immobiliare esistente dell’azienda sanitaria. È chiaro che verranno popolate – ha concluso – da medici di medicina generale, oltre che da personale del sistema sanitario regionale».

Personale ASL 4 in scadenza al 31 marzo 2022

Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se i contratti interinali o stipulati tramite convenzioni esterne nella Asl4, che scadono il 31 marzo prossimo, saranno rinnovati. Tosi ha spiegato che i contratti riguardano 27 infermieri, 46 oss, 4 operatori tecnici, 6 fisioterapisti, 16 amministrativi e 49 medici e che ASL 4 ha pubblicato in dieci mesi 3 avvisi di incarico, di cui l’ultimo scaduto lo scorso 26 agosto, per 39 posti di infermiere per 36 mesi.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha spiegato: «Si tratta in massima parte di contratti stipulati sulla base delle crisi pandemica e l’azienda è condizionata, dunque, nelle prossime decisioni da variabili esterne non preventivabili». Toti ha precisato: «Anche il mantenimento dello stato di emergenza condizionerà la massima parte dei contratti stipulati e, comunque, la Asl provvederà nei prossimi giorni a perfezionare un piano delle attività collegate al Covid come le somministrazioni dei vaccini, che potrebbero essere proiettabili oltre il 31 marzo». Il presidente ha precisato che la situazione non riguarda solo Asl4 ma tutte le asl liguri e italiane.