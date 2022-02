Recco: via Alpini d'Italia, consolidamento e messa in sicurezza - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Con la realizzazione del cordolo di pali in cemento armato è partito l’intervento di consolidamento e messa in sicurezza di via Alpini d’Italia, strada collinare utilizzata per raggiungere la frazione Collodari. L’importo complessivo previsto per le opere è di 200mila euro.

“Questo tratto stradale presenta forti criticità, conseguenti alle intense piogge cadute negli ultimi anni. La prevenzione del dissesto idrogeologico e le azioni per mettere in sicurezza il nostro fragile territorio sono tra le priorità che si è data questa Amministrazione – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – contiamo di ridurre al minimo il tempo di realizzazione delle opere di palificazioni e di conseguenza il disagio per gli abitanti della zona, derivante dalla chiusura parziale della strada”.

L’intervento complessivo prevede: consolidamento della sede stradale con particolare riguardo alla porzione di valle; la regimentazione delle acque meteoriche con la realizzazione di una cunetta; il consolidamento della parete rocciosa posta a monte della strada con la sistemazione di una rete metallica, dopo aver pulito la superficie dagli arbusti infestanti. E’ stata programmata anche l’installazione di un guard-rail sulla sommità del cordolo dei pali, al fine di garantire la sicurezza nella percorribilità della strada e, dove possibile, è previsto anche un allargamento della sede stradale.