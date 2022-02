RASSEGNA STAMPA. Sentenza: ambulanze sempre gratis in autostrada - LevanteNews

Oggi,martedì 8 febbraio, auguri a Giuseppina. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Proverbi: “E’ meglio ricevere un torto che farlo”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pubbliche assistenze: pedaggi gratuiti in autostrada, la sentenza del Tribunale civile di Roma. Pianeta covid: “In Asl-4 i nuovi contagi di ieri si fermano a 78; i pazienti ricoverati sono 40 di cui uno in terapia intensiva”; “Quarantene quasi a zero, la scuola adesso riparte”; “Esame di terza media importante dopo gli anni del covid”.

Riva Trigoso: operaio morì a causa dell’amianto; Fincantieri risarcirà 695.000 euro ai familiari. Castiglione Chiavarese: sì al piano urbanistico. Lavagna: eredità contesa di Luigi Marini; sentenza a favore dei 4 familiari. Chiavari: raid no-vax contro 5 scuolabus. Chiavari: il caso del personale Asl-4 arriva in Consiglio regionale. Chiavari: oggi l’addio a Luigi Podestà, già bancario ed arbitro. Chiavari: Sergio Audano racconta papa Benedetto XV°. Chiavari: modellino del “Fidente” alla Casa della Valtellina.

Rapallo immagini doc per Sestri Levante candidata a capitale della Cultura 2024. Rapallo lavori di manutenzione alla funivia di Montallegro. Santa Margherita Ligure: Rubano Rolex, denunciati al termine di complesse indagini. Portofino: confini parco nazionale, Regione e Comuni su posizioni distanti”. Portofino: nella valle dei Mulini il sistema più integro.

San Colombano: in fiamme il Ramaceto, piromani in azione. San Colombano: acqua sottratta al torrente Lavagna per dissetare Rapallo e ‘Santa’; il caso verso la Corte Europea.