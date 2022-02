Rapallo: nuova spiaggia e dragaggio illustrati ai concessionari - LevanteNews

Questa mattina nell’aula consiliare di Rapallo, il sindaco Carlo Bagnasco e l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio hanno spiegato ai concessionari di licenze demaniali, i vari passaggi che caratterizzeranno il dragaggio del Golfo e la costituzione di una spiaggia tra i “cavallini” e l’imbarcadero dei battelli turistici,. Spiegazione che già ieri Lasinio aveva fornito in una “diretta” facebook. Stamane erano prfesenti tecnici del Comune e della Capitaneria.

L’opera è suddivisa in due macro lotti. Il primo prevede la raccolta dei canali di scolo delle acque bianche del centro storico che verranno convogliati all’interno di vasche di decantazione con la funzione di evitare allagamenti anche in caso di forti precipitazioni.

Tra circa 15 giorni inoltre, verrà avviato anche il secondo lotto che riguarda i lavori a mare e comprende l’asportazione di centinaia di metri cubi di materiale, già completamente mappato e selezionato per il prolungamento della spiaggia in zona “cavallini”. A questi lavori si aggiungono le opere di rinforzo alla diga in zona Porticciolo e la posa di ulteriori scogli protettivi in zona Castello.

Carlo Bagnasco ha detto: “Lavoriamo strenuamente nel tentativo di avere la nuova spiaggia libera attrezzata disponibile per la prossima stagione estiva. La nostra amministrazione ha gettato il cuore al di là dell’ostacolo e realizzerà qualcosa che a Rapallo non era mai stato fatto prima, avverando così i desideri dei nostri concittadini e dei tanti ospiti che soggiornano in Città”.