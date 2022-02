Monterosso: dall'uva delle Cinque Terre alla cura per il Parkinson - LevanteNews

Da Segreteria Sindaco Comune di Monterosso

Il nostro è un piccolo paese che non ha inspirato solo poeti, scrittori ed artisti ma anche grandi geni e ricercatori: parliamo del professor Gianni Ciofani, classe 1982, originario di Monterosso al Mare.

Lo studio di cui parliamo, pubblicato su Biomaterials Science dai ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, unisce la nanomedicina all’economia circolare e alle malattie neurodegenerative. Il gruppo, coordinato dallo stesso Ciofani, si occupa di nanomateriali (strutture della dimensione tipica nell’ordine del miliardesimo di metro) cosiddetti “intelligenti” per applicazioni biomediche. Queste nanostrutture sono in grado di rispondere a sollecitazioni ambientali e di produrre effetti nelle cellule e negli organismi con cui vengono a contatto.

La ricerca ha contribuito a sviluppare l’idea per un vino particolare, come quello coltivato a Monterosso e ha permesso di individuarvi, all’interno, un estratto dall’alto potere antiossidante. Il composto estratto sembra in grado di ridurre lo stress ossidativo e la deposizione di α-sinucleina, questo potrebbe evitare la degenerazione dei neuroni dopaminergici, fenomeno che contraddistingue il Parkinson.

Gianni Ciofani e il suo gruppo di lavoro sono alla ricerca di collaboratori per testare l’estratto di vinacce su un modello in vivo di Parkinson, per verificarne l’efficacia. Siamo orgogliosi che tale ricerca sia portata avanti proprio da un monterossino, che oltre ad aver seguito esperimenti per la NASA, è riuscito a sviluppare e portare avanti una sua ricerca proprio sui prodotti della sua terra nativa. Un vino che fino ad oggi pensavamo curasse solo l’anima, grazie a lui, sappiamo che può fare molto di più.