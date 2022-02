Monte Ramaceto: stamattina il rogo aggredito dal cielo - LevanteNews

I piromani agiscono secondo precisi criteri: quando il vento spinge più forte le fiamme in un terreno siccitoso per le scarse piogge e all’imbrunire, quando l’azione di vigili del fuoco e volontari, nella notte, è limitata e gli aerei o elicotteri non possono intervenire. I motivi? Forse allontanare gli animali selvatici o “pulire” i boschi dalla bassa vegetazione.O per semplice vandalismo o demenza.

Ieri sul monte Ramaceto in Fontanabuona, il fuoco è stato appiccato su due fronti. Sono intervenuti i vigili dcl fuoco di Chiavari, Rapallo e Genova e numerosi volontari che hanno presidiato la zona. Stamattina sul posto ci sono ancora i vigili del fuoco di Chiavari; da Genova sono arrivati all’alba i tecnici specializzati nello spegnimento degli incendi boschivi e dal cielo interverranno gli aerei canadair con il loro carico d’acqua prelevato in mare.

L’incendio, in cresta, non ha coinvolto case. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri forestali per appurare chi ha appiccato il fuoco; certamente più persone.