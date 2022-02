Monte Ramaceto: sotto controllo l'incendio, adesso la bonifica - LevanteNews

Dal Coordinamento provinciale Volontari antincendio boschivi

È finalmente sotto controllo il vasto incendio boschivo appiccato sulle pendici del Monte Ramaceto che da ieri sera ha impegnato decine di volontari e Vigili del Fuoco per arginare le fiamme che minacciosamente si stavano espandendo verso alcune località abitate.

Il fronte, lungo alcuni chilometri, è stato controllato durante tutta la notte per poi essere attaccato anche con due Canadair e l’elicottero regionale.

In questi minuti tutti i focolai risultano apparentemente spenti e sono in corso tutte le necessarie fasi di bonifica.

L’intervento degli operatori antincendio fin dall’inizio emergenza è stato molto complesso, prima a causa del forte vento nella notte e anche per la difficoltà di accesso al sito.