Lavagna tradizionale o bianca? Scopriamo i migliori accessori per la scuola - LevanteNews

La lavagna è uno degli elementi tradizionali e immancabili in qualsiasi scuola, si può dire inoltre che sia molto utile e piuttosto diffusa anche in ufficio e perfino in casa, dove può costituire l’accessorio ideale per segnare appunti, note e promemoria di diverso genere.

Per trovare le migliori lavagne e carte geografiche per la scuola, oltre a lavagnette bianche, lavagne a gesso liquido, lavagne con maxiblocco in carta e altri accessori che possono essere adatti sia a scuola che a casa o al lavoro, lo store online offre una vasta gamma di prodotti della migliore qualità, tra cui cercare il prodotto più adatto alle proprie esigenze.

In un’aula scolastica o in ufficio, la presenza di una lavagna di qualsiasi tipo è utile per condividere informazioni, comunicazioni e messaggi, per organizzare una lezione o un incontro di gruppo e per rendere più dinamica una riunione. La scelta del tipo di lavagna dipende dalle caratteristiche dell’ambiente di riferimento, dalle esigenze personali e dal proprio stile di comunicazione.

Come scegliere la lavagna ideale per l’aula scolastica

L’assortimento di lavagne per la scuola è molto ampio, e permette di rispondere ad esigenze sia personali che tecniche. Le lavagne tradizionali, che si utilizzano normalmente con i gessetti colorati, spesso rappresentano ancora la scelta migliore, sono economiche, piacevoli da vedere e consentono di scrivere e disegnare con facilità e chiarezza.

Devono comunque essere tenute molto pulite, inoltre i gessetti tendono a consumarsi rapidamente, per questo è importante farne una buona scorta.

Un’alternativa alla lavagna tradizionale sono le lavagne bianche, sulle quali si scrive normalmente con gli appositi pennarelli, che spesso si cancellano anche direttamente con le mani, senza necessità di utilizzare alcun detergente.

Le lavagne bianche hanno una cornice colorata e sono scelte anche perché rappresentano un piacevole elemento di arredo, adatto in un’aula scolastica, in un ufficio moderno ed elegante e nel proprio studio personale o in casa, accanto alla postazione di smart working.

Lavagne porta blocco per uffici e sale riunioni

Quando la necessità è quella di allestire una sala per una riunione, una lezione interattiva o un lavoro di gruppo, un’ottima soluzione è quella di ricorrere ad una lavagna portablocco, ideale non solo per scrivere ma anche per fare schizzi, disegni e diagrammi.

Le lavagne porta blocco sono costituite da una struttura a cavalletto dove si aggancia un blocco a fogli di carta o un rotolo di grandi dimensioni, generalmente realizzato in carta riciclata. È un’ottima scelta per chi preferisce uno strumento ecologico, semplice e versatile, dove scrivere, annotare e segnare frasi e appunti.

Bacheche ed espositori per gli avvisi

La bacheca per gli avvisi viene collocata di solito nel corridoio della scuola o all’ingresso degli uffici, si tratta di un contenitore in vetro e metallo utilizzato per mettere in evidenza comunicazioni e circolari. Si utilizza per esporre gli avvisi che riguardano i dipendenti di un’azienda o gli studenti di un istituto, in alternativa si può utilizzare un pannello di sughero, dal design molto piacevole e naturale.