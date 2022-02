Lavagna: "Non ci sono condizioni per una revisione del progetto" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta relativa al rischio idraulico del bacino dell’Entella nella cosiddetta “diga Perfigli”

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta quali interventi intende assumere per mettere in sicurezza la piana del fiume Entella alla luce delle migliori competenze ingegneristiche e scientifiche disponibili. Il consigliere ha rilevato che è necessario intervenire urgentemente affinché non sia eseguita la costruzione della diga senza aver prima studiato ed esaminato anche le altre possibili soluzioni per la sicurezza della zona.

L’assessore alle infrastrutture e protezione civile Giacomo Giampedrone ha precisato: «Gli interventi in corso sono stati progettati secondo le normative tecniche di settore, utilizzando metodi e modelli matematici approfonditi e hanno ricevuto le approvazioni di carattere tecnico e ambientale previste dalle norme. Ferma restando la competenza della Città metropolitana di Genova, che attua l’intervento, non si ravvisano le condizioni per una revisione del progetto che, attualmente, è in esecuzione».