Lavagna: giorno del Ricordo, due le iniziative del Comune - LevanteNews

Dalla Segreteria del sindaco di Lavagna Gian Alberto Mangiante

In occasione del Giorno del Ricordo, due sono i momenti pensati dall’Amministrazione Comunale di Lavagna in memoria delle vittime dei massacri delle foibe e di tutti gli esuli giuliano-dalmati-istriani.

Verranno donati dagli Amministratori libri aventi come focus proprio questo tema,

sia alla Biblioteca cittadina, che alla Biblioteca della Scuola Media Don Gnocchi,

affinché giovani e adulti possano approfondire questa drammatica pagina di storia.

Sempre giovedì mattina verrà inaugurato all’interno della stessa Biblioteca Civica,

uno scaffale dal titolo “Per non dimenticare”, completamente dedicato ai due più

grandi e bui episodi del Novecento: “Non dimenticare lo shoah, non dimenticare le

foibe e l’esodo giuliano, vuol dire non dimenticare che la nostra umanità è capace

di trasformarsi in bestialità. Non dimenticare vuol dire fare conoscere la storia ma

non solo, vuol dire non girarci dall’altra parte quando accadono atrocità,

percependole come qualcosa distanti da noi. Tutti noi siamo chiamati ad

accrescere la consapevolezza delle future generazioni e prevenire atti di tale

atrocità, combattendo ogni forma di discriminazione, di violenza, di abuso di potere

e di intolleranza verso quello che percepiamo come diverso. Il ricordo deve

coinvolgerci tutti, istituzioni e cittadini.” dichiara il Vicesindaco Elisa Covacci.

Anche la Ludobiblioteca Libringioco di Lavagna, in collaborazione con Arciragazzi

Tigullio darà il suo contributo a mezzo social, con una lettura animata e virtuale de

“L’isola di Armin Greder”, libro illustrato per ragazzi, affinché venga trasmesso

anche ai più piccoli il seme di questi importanti messaggi.