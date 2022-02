Green Pass: nessun problema negli uffici postali del Levante - LevanteNews

Introdotto a inizio anno nel settore legato alla ristorazione, l’obbligo del Green Pass è stato via via rapidamente esteso a tutti gli altri comparti del commercio, compresi quelli dedicati ai servizi alla persona e non essenziali, agli uffici pubblici, ai servizi bancari, finanziari e postali. Per questi ultimi l’obbligo della certificazione è scattato a partire dal 1 febbraio scorso. Com’è andata la prima settimana di applicazione della nuova normativa negli uffici postali della riviera di Levante?

In base alle informazioni da noi raccolte presso Poste Italiane, non risultano essersi verificati esiti critici degni di nota, fatta eccezione per episodi isolati di intemperanze da riferirsi a singoli cittadini ed espressione di un sentimento “No Vax” – diffuso in modo trasversale nei luoghi pubblici – di intolleranza e rifiuto della regole, vissute come una restrizione delle libertà individuali. Nei Nei 10 uffici postali levantini dotati di gestore delle attese (Camogli, Chiavari in p.zza Ns Signora dell’Orto e in via Piacenza, Lavagna, Rapallo in via Mons. Boccoleri e in via E. Toti, Recco, San Salvatore e S. Margherita Ligure), cioè la macchina posta immediatamente all’entrata della sala degli sportelli utilizzata per il ritiro del biglietto di coda, gli utenti mostrano il Green Pass (sia in formato cartaceo che digitale) al lettore Qr Code: una volta riconosciuto, sul display compare la scritta “Green pass valido”, contraddistinta da un flag verde che indica l’autorizzazione a proseguire nella scelta del servizio richiesto, per il quale viene rilasciato il corrispondente numero di attesa. In tal modo, la verifica viene a coincidere con il momento della presa del biglietto, non appesantendo quindi le operazioni con un ulteriore e separato passaggio, a garanzia della fluidità degli accessi.

Nell’eventualità in cui la macchina non riesca a leggere il codice, soprattutto nel caso di certificazione cartacea, il controllo avviene direttamente allo sportello da parte dell’operatore che ne verifica la validità in tempo reale tramite lettore scanner, così come accade negli uffici postali più piccoli, non dotati di gestore delle attese. per i cittadini che prenoteranno da remoto l’appuntamento utilizzando le App di Poste Italiane, la verifica del Green Pass sarà eseguita dalla stessa App. Ricordiamo che il Green Pass richiesto è quello base, da avvenuta vaccinazione, guarigione o rillasciato a seguito di tampone rapido.