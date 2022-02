Covid: "Giusto aver tolto le mascherine all'aperto" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

“Accolgo con favore la nuova ordinanza del Ministro Speranza di togliere l’obbligo di mascherine all’aperto anche in zona gialla. Una misura che fa parte di questo giusto percorso di riapertura deciso dal Governo basato sull’evidenza scientifica e che segue l’andamento della curva epidemiologica che sta finalmente calando. Dopo l’allentamento delle regole anti Covid sulla scuola, anche questo è un passo importante verso un ritorno alla normalità”. Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito alle nuove decisioni del Governo.

“Una normalità che stiamo piano piano riconquistando – ha aggiunto il presidente Toti -, grazie alla grande campagna vaccinale che ci sta permettendo di uscire dalla quarta ondata di questa pandemia, tutelando la nostra salute e, rispetto a un anno fa, preservando anche la nostra socialità. I dati ci dicono che l’incidenza in Liguria scende ancora, attestandosi a 1223 mentre anche oggi si registra un calo degli ospedalizzati, che attualmente sono 713 con 31 pazienti ricoverati in terapia intensiva. Da inizio febbraio invece sono state somministrate 5.284 prime dosi, anche in questo caso abbiamo fatto l’ennesimo passo avanti per sconfiggere definitivamente il virus”.