Chiavari: covid e adolescenti, la prevenzione a scuola e fuori - LevanteNews

Accanto alla crisi economica e sociale, uno degli esiti più gravi dell’emergenza sanitaria spesso lasciato in ombra dalle cronache è rappresentato dall’aumento dei disturbi di salute mentale, in particolare tra i giovanissimi in età adolescenziale, la più delicata sul piano dello sviluppo della persona, su cui sono stati maggiormente evidenti e traumatici gli effetti della riduzione delle interazioni sociali e dei cambiamenti nel contesto scolastico. Ai tanti e complessi quesiti sul tema, dalle diverse forme di disagio agli strumenti di aiuto provenienti dalla famiglia e dalla scuola, rispondono le dottoresse Maria Chiara Feno ed Erika Panchieri, psicologhe e psicoterapeute chiavaresi dell’infanzia e dell’età evolutiva che offrono sostegno emotivo nelle scuole di tutto il Tigullio tramite il progetto “ScuolAscolta”: un servizio gratuito di consulenza psicologica ideato da Panchieri nel 2013 e finanziato dal Fondo Chiara Rama in un’ottica di prevenzione del disagio giovanile, che durante gli ultimi due anni ha visto aumentare le richieste di supporto.

Sulla base della vostra esperienza, qual è la gravità nel Tigullio del disagio giovanile connesso alla pandemia? “Rispetto ai dati dello sportello e dell’attività di studio privato, la richiesta di aiuto, già alta prima del covid, è molto aumentata. Per quanto riguarda le manifestazioni del disagio, in un primo momento (nei mesi successivi al lockdown del marzo 2020) abbiamo assistito a un incremento dei disturbi d’ansia e, in alcuni casi, di fenomeni di ritiro sociale; in una seconda fase sono invece prevalsi disturbi legato al tono dell’umore (depressione e disturbi alimentari). I disturbi d’ansia sono in particolare correlati al ritorno in classe: la didattica in presenza, che resta senza dubbio la preferita dai ragazzi, vede presentarsi casi di ansia da prestazione e di ansia sociale, causata dal timore del giudizio e dalla paura del ritorno nel gruppo. Il bisogno e la ricerca di attenzione sono talvolta sfociati in episodi di autolesionismo. Una causa dell’incremento dei disturbi alimentari può essere riscontrata nel cambiamento d’abitudini e di orari imposti dal lockdown “.

Qual è la fascia d’età più colpita? “Di fronte a un pandemia di tale portata e durata tutte le età vengono colpite. Negli adolescenti lo notiamo di più perché il confronto con i pari è avvenuto online, quindi in una modalità del tutto diversa rispetto a prima; le ricerche ci dicono che la fascia più critica è quella dai 14 ai 19 anni, con la fascia 11-13 considerata a rischio. Nei bambini (2-3 anni) osserviamo un lieve ritardo nelle tappe di sviluppo della comprensione e acquisizione del linguaggio, forse legato all’uso delle mascherine da parte degli adulti e alla perdita di interazione sociale e di esperienze di vita fondamentali dal punto di vista neurologico”.

Siete a conoscenza di casi di ritiro sociale e di autoisolamento? “I dati su questo sono in crescita, su questo va fatto un confronto pre e post covid: ci sono più casi di ritiro sociale totale (fenomeno degli hikikomori) e di ritiro scolare, a cui si aggiungono situazioni ibride di giovani che fanno più fatica a fare esperienze di vita fuori casi con gli altri, quasi come se il congelamento della vita sociale conseguente alla pandemia avesse fatto loro perdere l’allenamento a sperimentare. Inoltre, poiché la vita “reale” incide anche sulla vita virtuale e viceversa, quando un ragazzo si ritira dagli abituali contesti di confronto alle chat dei social e dei giochi preferisce modalità di interazione virtuale di tipo individuale “.

Quali conseguenze rischia di lasciare sul giovane una persistente situazione di disagio? “Le conseguenze dipendono dal tipo di problematica: un’ansia trascurata che conduce all’evitamento e al ritiro scolare può comportare una perdità del sè, del senso di autoefficacia e di autostima; altri disturbi possono intaccare la personalità in modo più profondo. In generale, tutto ciò che accade nel periodo di costruzione dell’identità va a modulare la percezione che abbiamo di noi. Fortunamente l’uomo è capace di adattarsi alle situazioni e la resilienza, cioè la capacità di far fronte alle difficoltà trovando vie d’uscite costruttive e positive, è presente negli adolescenti. Lo sport è un ottimo esempio di ambito in cui i ragazzi hanno mostrato la loro forza, spesso insegnandola anche agli adulti. L’incertezza prolungata è la meno tollerata dalla nostra mente proprio perchè richiede un adattamento continuo: un aiuto in questo è dato dall’ancorare gli obiettivi al momento presente, dove si compie l’azione”.

La distinzione tra vaccinati e non vaccinati alimenta atteggiamenti di esclusione tra coetanei? “E’ un argomento che non viene portato in colloquio dai ragazzi. Quello del vaccino non è un problema che si pongono, sono sovrastrutture più dell’adulto che non gli appartengono”.

Come possono essere d’aiuto la famiglia, gli insegnanti e i coetanei di fronte al disagio? “E’ importante che genitori e insegnanti garantiscano un ascolto attivo. Spesso più importante che impartire doveri è aprire canali di dialogo, che sono utili sia per prevenire il disagio sia per prenderlo in carico quando si manifesta. Ascolto attivo vuol dire non svalutare o minimizzare ma considerare quello che i ragazzi dicono e anche quello che non dicono, in modo da individuare precocemente i segnali di disagio e capire quando occorre preoccuparsi e quando no. I coetanei hanno il compito di fare squadra intorno al ragazzo/a in difficoltà, per creare una rete di sicurezza in cui riconoscersi e sentirsi apprezzati. Anche la figura dello psicologo, oggi visto con meno stereotipi e come alleato dalle famiglie e dai ragazzi, ha un ruolo di prevenzione. A questo scopo l’Ordine degli Psicologi sta cercando di normare la figura a scuola e in ambito sportivo”.

Dal vostro punto di vista la pandemia poteva essere gestita diversamente in relazione ai più giovani? “Sì. In questo gli adulti, intesi come istituzioni, hanno perso un’occasione. L’incertezza, i continui cambi di rotta, le aperture e le chiusure, la confusione non hanno dato l’idea di un’autorità autorevole di cui l’adolescente ha bisogno, anche per andre contro la regola imposta, cosa che i ragazzi non hanno fatto, mostrandosi ligi nel rispetto delle norme, molto di più degli adulti. Dal punto di vista educativo l’autorità di governo non ha rappresentato un punto di riferimento, sono gli stessi ragazzi a dirlo. E’ bene che da adesso in poi ai giovani siano dati segnali di certezza”.

Foto 1. dottoressaMaria Chiara Feno

Foto 2. dottoressa Erika Panchieri