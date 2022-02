Chiavari: "Depuratore, presto la conferenza dei servizi" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interpellanza, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto perché l’iter di approvazione del nuovo depuratore di Chiavari non è ancora completato. Garibaldi ha ricordato che il Tar ha accolto il ricorso per annullare la parte del Puc con motivazioni collegate ai tempi di realizzazione del depuratore e che la chiusura della Conferenza dei Servizi sul Depuratore era prevista a fine 2021 ma rimanevano ancora aperte alcune questioni, tra cui l’altezza dell’impianto.

L’assessore al ciclo delle acque Giacomo Giampedrone ha risposto: «Il procedimento consiste in una autorizzazione unica regionale ed è in corso di svolgimento. La complessità dell’opera ha richiesto – ha aggiunto – alcune interlocuzioni con gli attori coinvolti. La Conferenza dei servizi sarà convocata a breve, nelle more della consegna dei progetti, attualizzati secondo le richieste del Comune di Chiavari, da parte del proponente».