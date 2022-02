Recco: partiti i lavori di asfaltatura in via Ansaldo e in via Montefiorito - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Sono cominciati i lavori di asfaltatura in via Ansaldo nel tratto compreso tra l’intersezione con via Milite ignoto e l’inizio di via Montefiorito, e in via Montefiorito, nel tratto compreso tra il civico 46 e via Ansaldo. La conclusione dell’intervento è prevista entro giovedì 10 febbraio. La tranche di asfaltatura fa parte del progetto da 120mila euro approvato dalla Giunta comunale per il restyling del manto stradale nelle strade frazionali.

“Intendiamo proseguire nell’opera di rifacimento e sistemazione di tutte le strade comunali che necessitano di manutenzione in modo da renderle più sicure alla circolazione dei veicoli e di quanti si troveranno a percorrerle. Invitiamo i cittadini a sopportare qualche inevitabile disagio alla circolazione, che potrebbe verificarsi nonostante gli accorgimenti adottati per limitarli il più possibile” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo.